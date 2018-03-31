TCCA’de Regaip Kandili için mevlit okundu

KIBRIS İslam Cemiyeti tarafından TCCA’nın Haringey’de bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde düzenlenen Regaip Kandili programı toplumumuz üyelerinin önemli bir katılımıyla gerçekleşti.

23 Mart Cuma Gecesi gerçekleşen programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan ve çok sayıda toplum üyesi katıldı.

Duaların okunduğu gecede konuşma yapan Başaran özetle şunları ifade etti: “Kıbrıs’ta çocukluğu geçenler bilir, kandiller bizim için çok önemlidir. Kandillerde lokma tatlıları dökülür, biz çocuklarda afiyetle yerdik. Kandillerde ayrıca Kıbrıs’ta bulunan bazı türbe ve yatırlar ziyaret edilir, dualar okunur, ibadetler yapılırdı. Zaman geçtikçe eskiye özlem duyduğumuz bir gerçek. Ancak bugün burada, bu kutsal gece de birlikte olabilmek çok önemli. Bu ve benzeri programlar bizleri buluşturuyor ve daha huzurlu olmamızı sağlıyor. Bugün burada olmamıza vesile olanlara teşekkür ediyor, herkesin Regaip Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum.”

Konuşmasına, mevlit okuması yapan hocalara teşekkür ederek başlayan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan ise özetle şunları söyledi: “Limasollular Derneği olarak, toplumu birleştiren, bir şekilde iyiliğe ve güzelliğe neden olan dernek ve kuruluşların her zaman yanındayız. Bu güzel geceye katılarak bizleri yalnız bırakmayan KKTC Temsilcimiz Sayın Zehra Başaran’a ve katılan tüm toplum üyelerimize teşekkür ediyor, herkesin Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Okunan dua ve çeşitli ilahilerin ardından dökülen lokma tatlısının dağıtılması ile program sona erdi.