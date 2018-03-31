Salisbury saldırısında polis yeni bulgulara rastladı

İngiltere'nin Salisbury şehrinde eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'a düzenlenen suikast girişiminde polis yeni bulgulara ulaştı.

3 saat önce
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İngiltere’nin Salisbury şehrinde eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal’a düzenlenen suikast girişiminde polis yeni bulgulara ulaştı.

Yapılan incelemede dedektifler kurbanların evinin önünde yüksek oranda sinir gazı izlerine rastladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rus yetkilerin konuyla ilgili yaptığı açıklamaların gülünç olduğunu söyledi:

“Önce bize, Noviçok kimyasalı diye bir şeyin olmadığını söylediler. Daha sonra bunun var olduğunu ancak stokların yok edildiğini belirttiler. Akabinde Sergei ve Yulia Skripal’i öldürme girişimi, İngiltere’nin Korkunç İvan’ı zehirlemesi olayından intikam almak için yapıldı denildi. Sonra, Dünya Kupası’nı berbat etmek için yaptık denildi. Buna benzer 24 farklı saçma sapan bahaneler uyduruldu.”

Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Mart ayı başında zehirlenme belirtisi göstererek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Rusya en başından beri olayla suçlamaları reddediyor. (EURONEWS)

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