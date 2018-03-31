Mart ayının en değerlisi Cenk Tosun

İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli forvetlerini. Cenk Tosun'un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu

7 saat önce
0 38 Bir dakikadan az

 

İsviçre merkezli araştırma şirketi CIES, yayımladığı raporda İngiltere Premier Lig’de mart ayının en değerli forvetlerini. Cenk Tosun’un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu:

  1. Cenk Tosun (Everton) – 89.3 puan

2. Mohammed Salah (Liverpool) – 86.7 puan

3. Sadio Mane (Liverpool) – 84.7 puan

4. Firmino (Liverpool) – 82.3 puan

5. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 74 puan .

6. Theo Walcott (Everton) – 74 puan

7. Eden Hazard (Chelsea) – 74 puan

8. Christian Benteke (Crystal Palace) – 67.3 puan

9. Richarlison (Watford) – 65.7 puan

10. Callum Wilson (Bournemouth) – 65.3 puan (SABAH)

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

6 saat önce
42

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda

7 saat önce
51

Türk Ligi’nde haftanın maçları

2 gün önce
281

Yavruvatan 4-2 kazandı

2 gün önce
145

Amedspor koşuyor: 2-0

Bir Cevap Yazın

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin