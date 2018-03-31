Mart ayının en değerlisi Cenk Tosun
İngiltere Premier Lig'de mart ayının en değerli forvetlerini. Cenk Tosun'un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu
İsviçre merkezli araştırma şirketi CIES, yayımladığı raporda İngiltere Premier Lig’de mart ayının en değerli forvetlerini. Cenk Tosun’un da yer aldığı listede en değerli 10 forvet şu isimlerden oluştu:
- Cenk Tosun (Everton) – 89.3 puan
2. Mohammed Salah (Liverpool) – 86.7 puan
3. Sadio Mane (Liverpool) – 84.7 puan
4. Firmino (Liverpool) – 82.3 puan
5. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 74 puan .
6. Theo Walcott (Everton) – 74 puan
7. Eden Hazard (Chelsea) – 74 puan
8. Christian Benteke (Crystal Palace) – 67.3 puan
9. Richarlison (Watford) – 65.7 puan
10. Callum Wilson (Bournemouth) – 65.3 puan (SABAH)