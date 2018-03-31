Cyprus Garden yine Londralıları coşturdu KUZEY Londra’nın sevilen eğlence mekanı Cyprus Garden bu hafta sonu da konuklarına keyifli bir gece yaşattı.

KUZEY Londra’nın sevilen eğlence mekanı Cyprus Garden bu hafta sonu da konuklarına keyifli bir gece yaşattı.

Eğlenmek için Cyprus Garden’ı tercih eden misafirler bir an olsun sahneyi boş bırakmayıp felekten bir gece çaldılar.

Kıbrıs gecelerini doyasıya yaşatan Cyprus Garden bu hafta da birbirinden güzel konukları ağırladı. Bazı misafirlerin yaş günü partilerinin de kutlandığı keyifli gecede konuklar Cyprus Garden’ın birbirinden leziz meze ve yemek çeşitlerinin de tadını çıkardı.

The Fairways, Southend Road, Chingford E4 8TA adresinde bulunan Cyprus Garden Meze Bar & Restaurant’ta rezervasyon yaptırmak ya da ayrıntılı bilgi almak için 020 8527 9892 veya 07741 34 10 31 numaralı telefonları arayabilirsiniz.