2. Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin tarihi ve yeri belli oldu

Geçen yıl düzenlenen ve 20.000’den fazla ziyaretçinin akınına uğrayan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin ikincisi için kolları sıvayan CTCA UK hazırlıkların başladığını ve festival alanın belli olduğunu duyurdu.

Başarılı bir organizasyonla binlerce kişiyi ağırlayan Kıbrıs Türk Dernekleri Federasyonu yönetimi ve üyeleri, bu yıl da festivalin haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Geçen yıl yapılan festivale olan yoğun ilgi nedeni ile uzun araç kurukları oluşmuş, binlerce ziyaretçi festival alanına dahi giremeden dönmek zorunda kalmıştı. Festivali ziyaret etmek isyteyen ziyaretçileri mağdur etmek istemeyen CTCA UK yönetimi festivalin daha büyük bir alanda ve park sorunu olmadan yapılacağını duyurdu.

BU YIL ENFIELD’DE YAPILACAK

Festivalin merede yapılacağı belli oldu. Merakl beklenen İkinci Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu yıl Enfield’de yapılacak. Donkey Lane adlı yeşil alanda gerçekleşecek festivale için 800 araç kapasiteli otopark da verilecek. Geçen yıl yaşan otopark sorunu bu yıl ortadan kalkacak.

HAZİRAN AYI FESTİVAL AYI

Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Londra’da uzun yıllardır devam eden farklı festivaller genelde haziran ayında gerçekleşiyor. Yazılı bir açıklama yapan CTCA UK, 2. Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin 17 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini belirtti.

TARİHİ NOT EDİN

Haziran ayında gerçekleşek festilvale katılmak isteyen kurum ve işletmelerin tarihi not ederek, ilerleyen zamanda açıklanacak yer bilgisi ve diğer önemli duyurular için CTCA UK’yi takip etmesi tavsiye edildi.

CTCA UK tarafından yapılan bir yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Geçen yıl düzenlenen, 20.000’nin üzerinde katılımcıyı ağırlayan ve medyada genişçe yer alan ilk Kıbrıs Türk Festivali, Britanya Kıbrıs Türk Toplumunun köklerini ve kültürünü gururla sahiplendiği için onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmıştı. Referansımız olan bu başarılı festivalin ardından bu sene beklentileri yükselttik ve 2. Festivali daha çok insanın katılabileceği şekilde iki gün olmak üzere, 17 Haziran 2018 tarihlerinde yapacağız.

Bu festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuzun takviminde en önemli gün olanağı inancındayız.

Hazırlıkları başlayan ve hızla devam eden festivalle ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde verilecektir. Katılmak isteyenlerin tarihi not etmesi ve yer gibi diğer detaylar için takipte kalması rica edilir.”