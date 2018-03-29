Yavruvatan 4-2 kazandı
Wadham Lodge Sports Center’da oynanan İkinci Küme maçında Yavruvatan, MTG’ye 4-2 galip geldi.
Wadham Lodge Sports Center’da oynanan İkinci Küme maçında Yavruvatan, MTG’ye 4-2 galip geldi.
Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk iddiasını riske sokan Yavruvatan, konuk ettiği sonuncu MTG karşısında istediği golleri bulup, sahadan üç puanla ayrıldı.
Caner’le ilk golünü atan Yavruvatan’a, MTG Dean’le karşılık verdi. Ancak ev sahibi ekip Cem’le 2-1 öne geçerek devreyi tamamladı. Yavruvatan David’in vuruşuyla üçüncü golünü kazandı: 3-1. Dean, farkı tekrar azalttı: 3-2.Son gol David’den geldi ve Yavruvatan sahadan 4-2 galip ayrıldı.