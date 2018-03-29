Yavruvatan 4-2 kazandı

Wadham Lodge Sports Center’da oynanan İkinci Küme maçında Yavruvatan, MTG’ye 4-2 galip geldi.

2 gün önce
0 281 Bir dakikadan az

Yavruvatan, haftayı üç puanla kapatıp, zirve yarışına devam etti.

Wadham Lodge Sports Center’da oynanan İkinci Küme maçında Yavruvatan, MTG’ye 4-2 galip geldi.

Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk iddiasını riske sokan Yavruvatan, konuk ettiği sonuncu MTG karşısında istediği golleri bulup, sahadan üç puanla ayrıldı.

Caner’le ilk golünü atan Yavruvatan’a, MTG Dean’le karşılık verdi. Ancak ev sahibi ekip  Cem’le 2-1 öne geçerek devreyi tamamladı. Yavruvatan David’in vuruşuyla üçüncü golünü kazandı: 3-1. Dean, farkı tekrar azalttı: 3-2.Son gol David’den geldi ve Yavruvatan sahadan 4-2 galip ayrıldı.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

6 saat önce
42

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda

7 saat önce
51

Türk Ligi’nde haftanın maçları

7 saat önce
37

Mart ayının en değerlisi Cenk Tosun

2 gün önce
145

Amedspor koşuyor: 2-0

Bir Cevap Yazın

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin