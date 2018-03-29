Wikileaks’in kurucusunun internet erişimi kesildi

\r\n\r\n \r\n\r\nEkvador h\u00fck\u00fcmeti,\u00a0\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti\u00a0Londra'daki Ekvador B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finde ya\u015fayan Wikileaks'in kurucusu\u00a0Julian Assange'\u0131n internet eri\u015fiminin kesildi\u011fini duyurdu.\r\n\u0130NTERNET ER\u0130\u015e\u0130M\u0130 KES\u0130LD\u0130\r\nEkvador h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, sosyal medyadan g\u00f6nderdi\u011fi mesajlarla \u00fclkenin uluslararas\u0131 ili\u015fkilerini tehlikeye att\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Assange'\u0131n internet eri\u015fiminin kesildi\u011fi bildirildi.\r\nEKVADOR'LA \u0130LG\u0130L\u0130 K\u00d6T\u00dc PAYLA\u015eIMDA BULUNMASI YASAK\r\nAssange ve Ekvador h\u00fck\u00fcmeti aras\u0131ndaki anla\u015fmaya g\u00f6re, Assange'\u0131n Ekvador'un di\u011fer \u00fclkelerle ili\u015fkilerini etkileyecek herhangi bir payla\u015f\u0131mda bulunmas\u0131 yasak.\r\n2012'DEN BER\u0130 EKVADOR B\u00dcY\u00dcKEL\u00c7\u0130L\u0130\u011e\u0130'NDE KALIYOR\r\n\u0130ngiliz mahkemesi, Assange'\u0131n, 2010 y\u0131l\u0131nda iki kad\u0131na tecav\u00fcz su\u00e7lamas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla\u00a0\u0130sve\u00e7'e iadesine karar vermi\u015fti. Assange, hakk\u0131ndaki iade karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Haziran 2012'de \u0130sve\u00e7'e iade edilmesi halinde ABD'ye g\u00f6nderilme riski bulundu\u011fu i\u00e7in Ekvador'un Londra B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fine s\u0131\u011f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7 mahkemesi ge\u00e7en y\u0131l Assange hakk\u0131ndaki davalar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\nGE\u00c7EN YIL VATANDA\u015eLIK ALDI\r\nEkvador, Assange'\u0131n siyasi iltica ba\u015fvurusunu kabul etmi\u015f ve ge\u00e7en y\u0131l\u0131n sonunda vatanda\u015fl\u0131k vermi\u015fti.\r\n\r\n\u0130ngiltere ise Assange'a diplomatik stat\u00fc isteyen Ekvador'un talebini geri \u00e7evirmi\u015fti.(HABERLER.COM)