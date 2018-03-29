TTFF, Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sağlamer

\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00fcrk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Y\u00f6netim Kurulu \u00f6nceki hafta yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da KKTC Temsilcisi\u2019ni belirledi.\r\n\r\nBu g\u00f6reve Batur Sa\u011flamer getirildi. Uzun y\u0131llar \u00f6nce ba\u015fta Mehmet\u00e7ik olmak \u00fczere Londra T\u00fcrk Ligi\u2019nde ba\u015far\u0131l\u0131 futbol kariyeri ge\u00e7iren, \u015fimdi ise kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 Kuzey K\u0131br\u0131s\u2019ta avukatl\u0131k mesle\u011fini s\u00fcrd\u00fcren Batur Sa\u011flamer, TTFF\u2019in, K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Futbol Federasyonu ile ili\u015fkilerinin geli\u015ftirilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facak. Bu g\u00f6revi daha \u00f6nceki y\u0131llarda ise Mehmet Mimo\u011flu \u00fcstlenmi\u015fti.\r\n\r\nTTFF Asba\u015fkan\u0131 Serdar Sar\u0131, son g\u00fcnlerde sosyal medya kanal\u0131yla baz\u0131 ki\u015fi ve derneklerin federasyonlar\u0131 \u00fczerinde tahakk\u00fcm kurmak istediklerini belirtti. TTFF\u2019nin 40 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcre ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak ve hi\u00e7bir \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Serdar Sar\u0131, \u201cFederasyonumuz kendi \u00fcyeleriyle b\u00fcy\u00fcmesini devam ettirecektir. TTF yaln\u0131z futbolda de\u011fil, di\u011fer alanlarda da etkinliklerini artt\u0131rmakta kararl\u0131d\u0131r. Hi\u00e7bir cemiyet ve \u00f6rg\u00fcte ba\u011fl\u0131 de\u011fildir\u201d dedi.\r\n\r\nTTFF Ba\u015fkan\u0131 Kemal Soyer, T\u00fcrk Ligi \u0130kinci K\u00fcme\u2019de hakk\u0131nda disiplin sotu\u015fturmas\u0131 a\u00e7\u0131lan \u0130stanbul United i\u00e7in son karar\u0131 kul\u00fcplerin verece\u011fini belirtti. Bu tak\u0131m\u0131n savunmas\u0131n\u0131 beklediklerini kaydeden Soyer, \u201cT\u00fcz\u00fck gere\u011fi yap\u0131lacak Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Genel Kurul sonucu konu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecektir. Kul\u00fcpler taraf\u0131ndan lige al\u0131nan bu tak\u0131m i\u00e7in kul\u00fcplerin oylamas\u0131 sonucu karar verilecektir. Bu t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde a\u00e7\u0131kt\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n \r\n\r\n