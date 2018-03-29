TTFF, Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sağlamer

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Yönetim Kurulu önceki hafta yaptığı toplantıda KKTC Temsilcisi’ni belirledi.

Bu göreve Batur Sağlamer getirildi. Uzun yıllar önce başta Mehmetçik olmak üzere Londra Türk Ligi’nde başarılı futbol kariyeri geçiren, şimdi ise kesin dönüş yaptığı Kuzey Kıbrıs’ta avukatlık mesleğini sürdüren Batur Sağlamer, TTFF’in, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak. Bu görevi daha önceki yıllarda ise Mehmet Mimoğlu üstlenmişti.

TTFF Asbaşkanı Serdar Sarı, son günlerde sosyal medya kanalıyla bazı kişi ve derneklerin federasyonları üzerinde tahakküm kurmak istediklerini belirtti. TTFF’nin 40 yılı aşkın süre bağımsız olarak ve hiçbir örgütün çatısı altında çalışmadığına dikkat çeken Serdar Sarı, “Federasyonumuz kendi üyeleriyle büyümesini devam ettirecektir. TTF yalnız futbolda değil, diğer alanlarda da etkinliklerini arttırmakta kararlıdır. Hiçbir cemiyet ve örgüte bağlı değildir” dedi.

TTFF Başkanı Kemal Soyer, Türk Ligi İkinci Küme’de hakkında disiplin sotuşturması açılan İstanbul United için son kararı kulüplerin vereceğini belirtti. Bu takımın savunmasını beklediklerini kaydeden Soyer, “Tüzük gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul sonucu konu görüşülecektir. Kulüpler tarafından lige alınan bu takım için kulüplerin oylaması sonucu karar verilecektir. Bu tüzüğümüzde açıktır” dedi.