Diyanet Vakfı Camisi’nde Regaip Kandili

İNGİLTERE Türk Diyanet Vakfı Camisinde Regaip Kandili dolayısı ile program gerçekleştirildi.

Mübarek üç ayların ilk önemli gecesi olan Regaip Kandili 22 Mart Perşembe gecesi, akşam namazından sonra yapılan programla idrak edildi. Hafta içi olmasına rağmen yoğun katılımla gerçekleşen programda cami imamı İsa Karadere ve cami cemaatinden kişilerce Kuran’ı Kerim ayetleri, dualar ve ilahiler okundu. Yatsı namazı öncesi başlayan programda İsa Karadere bir de hutbe verdi. Karadere insanı anne karnından başlayıp ahirete kadar devam edecek olan yolculuğunu anlattı.

“İnsanın yolculuğu anne karnında başlar. Anne karnından dünya gelir, yolculuk devam eder. Bu geçici dünyada belli bir süre kalır ahiret alemine göç eder ancak yolculuk bitmez. Kabir alemi, daha sonra yeniden diriliş, kıyamet günü mahşer meydanına yürüyüş; ama yolculuk devam eder yine bitmez. Yolculuk ne zaman biter? İnsan cennet yahut cehenneme varana kadar. Sonu ya cennet ya da cehennem; iki yoldan birine girene kadar insanın yolculuğu devam eder. Bu yolculuk esnasında aktif olarak çalışabileceğiniz, hazırlık yapabileceğiniz tek yer dünya hayatıdır. Dünya hayatı bizim gerçek evimiz için, gerçek gideceğimiz yer için hazırlık yapabileceğimiz tek fırsattır. Dünya hayatı bir oyun yeri değildir. Dünya hayatı sadece ve sadece mal ve mülk için biriktirme yeri değildir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Akıllı insan daha ölmeden hesabını yapan, birikimini yapan, azığını hazırlayan insandır.” Çünkü sonumuz belli. En fazla 100 yıl sonra şu camide bir arada olduğumuz insanlardan hiçbiri olmayacak.”