CTCA yeni başkanını seçecek

\r\n\r\n\u0130NG\u0130LTERE K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations - UK) yeni ba\u015fkan ve y\u00f6netimini se\u00e7meye haz\u0131rlan\u0131yor. 15 Nisan 2018 Pazar g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015fecek se\u00e7imler ile ilgili olarak aday olmak isteyenlerin 8 Nisan 2018 tarihine kadar niyet mektuplar\u0131n\u0131 CTCA\u2019ya iletmeleri gerekiyor.\r\n\r\nCTCA taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan bas\u0131n bildirisinde yap\u0131lacak genel kurul ile ilgili olarak \u015fu bilgiler payla\u015f\u0131ld\u0131:\r\n\r\n\u201cSay\u0131n \u00fcyelerimize ve halk\u0131m\u0131za duyurulur. \u0130ngiltere K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Ola\u011fan Genel Kurul Toplant\u0131s\u0131 15 Nisan 2018, Pazar g\u00fcn\u00fc, K\u0131br\u0131s T\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Derne\u011fi Binas\u0131, 14a Graham Rd, Hackney, E8 1BZ adresinde, saat 11.00-14.00 aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir. Bu genel kurulda yeni ba\u015fkan ve y\u00f6netim kurulu se\u00e7ilecektir. Se\u00e7ilen ba\u015fkan, ekibini o g\u00fcn tan\u0131tacakt\u0131r.\r\n\r\nKonsey\u2019e ba\u015fkan olmak isteyen adaylar\u0131n, 8 Nisan 2018 tarihine kadar ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 gerekmektedir. L\u00fctfen bu tarihe kadar niyet mektubunuzu, Konsey\u2019e \u00fcye olan derneklerin iki tanesinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z referans mektuplar\u0131yla birlikte info@ctcauk.com adresine e-mail ile veya Little Spinney, South Hill, Chiselhurst, Kent BR7 5EF adresine postayla g\u00f6nderiniz.\u201d