CTCA yeni başkanını seçecek

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations – UK) yeni başkan ve yönetimini seçmeye hazırlanıyor. 15 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleşecek seçimler ile ilgili olarak aday olmak isteyenlerin 8 Nisan 2018 tarihine kadar niyet mektuplarını CTCA’ya iletmeleri gerekiyor.

CTCA tarafından yayınlanan basın bildirisinde yapılacak genel kurul ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı:

“Sayın üyelerimize ve halkımıza duyurulur. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2018, Pazar günü, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Binası, 14a Graham Rd, Hackney, E8 1BZ adresinde, saat 11.00-14.00 arasında gerçekleştirilecektir. Bu genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecektir. Seçilen başkan, ekibini o gün tanıtacaktır.

Konsey’e başkan olmak isteyen adayların, 8 Nisan 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Lütfen bu tarihe kadar niyet mektubunuzu, Konsey’e üye olan derneklerin iki tanesinden aldığınız referans mektuplarıyla birlikte info@ctcauk.com adresine e-mail ile veya Little Spinney, South Hill, Chiselhurst, Kent BR7 5EF adresine postayla gönderiniz.”