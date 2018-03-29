CHP İngiltere Birliği’nde Gülay Yedekçi paneli

CHP İngiltere Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi konuşmacı olarak katıldı.

25 Mart Pazar günü saat 13.00’de başlayan panel CHP Çalışma Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’nin yaptığı panele; CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi konuşmacı olarak katıldı ve Türkiye’deki gündemi değerlendirdi.

Özellikle Türkiye gündemi değerlendiren panelde, Gülay Yedekçi CHP olarak Türkiye’de demokrasi ve huzur için çalıştıklarını belirterek özellikle de 2019 gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için İngiltere’deki seçmenlerin de desteğiyle birlikte kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçmiş seçimlerde İngiltere’deki seçmenlerin CHP’ye yönelik güzel oylarla geri dönüş yaptığını ve hep birlikte daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı; “CHP her zaman halkı ve cumhuriyeti için mücadele etmiştir ve mücadele etmeye devam edecektir fakat bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Demokrasi adına sürekli çalışan ve davet eden herkesin bu süreç içinde çok büyük katkısı oldu ve olacaktır, hedefimiz halkımızın demokrasi için katkı koymasıdır ve herkesin oy vermesi bizler için çok önemli çünkü yüzde 85 katılım olduğu zaman biz kazanacağız.”

Türkiye’de kadın cinayetlerin ve çocuk tecavüzlerin arttığına değinen Yedekçi, son zamanlara ait veriler yorumladı ve şunları söyledi:

“Şubat ayında 28 gün varken, bu 28 gün içerisinde yaklaşık 50 kadınımız cinayete kurban gitmiştir. Bunun sebebi ise, bir türlü bitmek bilmeyen kadınları ikinci sınıf olarak görmektir ayrıca sonlandıramadığımız din şahısların kadına duyduğu saygısızca tavırları, bu cinayetlere neden oluyor.

Çocuk tecavüzlerin yüzde 700 çok üstünde ve bu sadece elimizde olan veriler. AKP iktidarın yetkilileri kadınlarımızı veya çocuklarımızı korumuyor, bir yerde ciddi bir yanlışlık var çünkü yetkililer görevini yerine getiremiyor. Dünyanın her yerinde bu tür vakalar vardır elbette fakat önemli olan ve bizim altığını çizdiğimiz hükümetin takıldığı tavırdır.”

Ayrıca Türkiye’nin çocuklara özel bayram ilan eden ilk ve tek ülke olduğunu hatırlatan Yedekçi, şu an Türkiye’nin çocuk tecavüzlerinde üçüncü ve Avrupa’da birinci sırada olduğunu vurguladı.

Panelin soru cevap kısmında katılımcıların sorularını yanıtlayan Gülay Yedekçi konuşmasını şu ifade ile sonlandırdı:

“Sevgi cumhuriyeti korku imparatorluğunu yenecektir.

Atatürk ve bizler sevgi cumhuriyeti kurduk, onlar ise korku imparatorluğu kurmaya çalışıyor. Umutsuzluğa rağmen birlikte kazanacağız çünkü başka bir alternatifimiz yok.

CHP’ye oy verenler hatta vermeyen bile her daim CHP’den umut bekliyor çünkü CHP kurucu ve kurtarıcı bir partidir. Adalet yürüyüşünden sonra çalışmalarımız devam ediyor ve Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.