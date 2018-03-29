Balıkçıoğlu Kabaresi güldürürken düşündürdü

ÖZELLİKLE Kıbrıslı Türk toplumu tarafından oldukça sevilen Osman Balıkçıoğlu ve adını taşıyan Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun ‘Huzur evine vermeyin beni’ adlı oyunu izleyenleri kırdı geçti.

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nun bu yıl sahneye koyduğu ‘Huzur evine vermeyin beni’ adlı iki perdelik komedi tiyatrosu, 25 Mart Pazar günü sahnelendi. Oyun, Millfied tiyatro salonunda saat 15.30 ile 19.30’da olmak üzere iki kez tiyatroseverler ile buluştu.

Osman Balıkçıoğlu’nun yazdığı ve eşi Şadiye Balıkçıoğlu’nun yönettiği oyunda Artun Gökşan, Hüsnü Kişi, Hasan Aziz Özöncü, Fatoş Çağın, Fatma Kemal ve Osman Balıkçıoğlu rol aldı.

Pazar günü sergilenen tiyatro oyunu daha çok sosyal sorunlara temas etti ve izleyenleri hem düşündürdü hem de kahkaha boğdu.

Trajikomik bir oyun olan ‘Huzur evine vermeyin beni’ tiyatro oyunu, çok farklı karakterle günümüzün sosyal sorunlarını başarılı bir şekilde seyircilere yansıttı. Günümüzde hırsızlık, uyuşturucu azınlıklara bakış açısı, kadına yönelik şiddet ve toplum içerisinde ötekileştiren azınlıklar gibi birçok konuya değindi.

Oyunun ana karakterini canlandıran Osman Balıkçıoğlu ise bir Alzheimer hastasının yaşamını oynadı. Zaman zaman hüzünlendiren ve düşündüren tiyatro oyunu aynı zamanda izleyenlerini kahkahaya boğarak keyifli bir zaman geçirmelerine vesile oldu.

Uzun bir aradan sonra 2015’de sahnelere geri dönen Osman Balıkçoğlu ve tiyatro ekibi, sahneledikleri tüm oyunların gelirini bağışladıkları gibi bu oyunun da gelirini bu kez Londra Yardım Melekleri’ne bağışlayacağını belirtmişti.

Böylece trajikomedi bir tiyatro oyunu ile sanatsever konuklar çok keyifli bir zaman geçirdi ve aynı zamanda kanserli hastalar yararına bir fayda sağlanmış oldu.