Bahar Festivali coşkuyla gerçekleşti

\r\n\r\nBAHARIN geli\u015fini m\u00fcjdeleyen Nevruz bayram\u0131 T\u00fcrk D\u00fcnyas\u0131 topluluklar\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen Orta Asya Bahar Festivali ile kutland\u0131.\r\n\r\nY\u00fczlerce ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlik 25 Mart Pazar g\u00fcn\u00fc \u015fehir merkezindeki UCL \u00dcniversite kamp\u00fcs\u00fcnde kutland\u0131. Bu y\u0131l dokuzuncusu d\u00fczenlenen Orta Asya Bahar Festivaline T\u00fcrkiye, Azerbaycan, K\u0131rg\u0131zistan, \u00d6zbekistan, Tacikistan, Kazakistan, T\u00fcrkmenistan, Afganistan, \u0130ran ve Do\u011fu \u00c7in\u2019den temsilciler yer ald\u0131. Kat\u0131l\u0131mc\u0131 \u00fclkelere ait stantlarda ziyaret\u00e7ilere y\u00f6resel lezzetler ikram edilip k\u00fclt\u00fcrel farkl\u0131l\u0131klar anlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nDamaklarda iz b\u0131rakan farkl\u0131 lezzetlerin yan\u0131 s\u0131ra ortaya konan sahne performanslar\u0131 da festivale kat\u0131lanlara unutulmaz bir g\u00fcn ya\u015fatt\u0131. T\u00fcrkiye\u2019den gelen Uluda\u011f \u00dcniversitesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Do\u00e7. Dr. Erdem \u00d6zdemir\u2019in performans\u0131 da olduk\u00e7a be\u011feni toplad\u0131. Vedat Kafkazian\u2019\u0131n akordeonu ile Erdem \u00d6zdemir\u2019in ise saz\u0131 ile birlikte \u00e7al\u0131p s\u00f6yledikleri \u015fark\u0131larla kendilerini dinleyenleri co\u015fturdu. \u00d6zellikle Azerbaycan m\u00fcziklerinin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 anlarda konser alan\u0131ndaki pek \u00e7ok ki\u015fi kendini tutamay\u0131p dakikalarca dans etti.\r\n\r\n\r\nNEVRUZ\u2019UN TAR\u0130H\u0130\r\nWikipedia\u2019ya g\u00f6re Nevruz gelene\u011fi tarihin en son Buzul \u00c7a\u011f\u0131'n\u0131n bitmesinden hemen \u00f6nceki g\u00fcnlere yani 15.000 y\u0131l \u00f6ncesine kadar uzan\u0131r. Efsanevi Pers Kral\u0131 Cem\u015fid, Indo-\u0130ranl\u0131lar\u0131n avc\u0131l\u0131ktan hayvac\u0131l\u0131\u011fa ve yerle\u015fik ya\u015fama ge\u00e7i\u015fini temsil eder. O \u00e7a\u011flarda mevsimler insano\u011flunun hayat\u0131nda g\u00fcn\u00fcm\u00fczdekinden daha ya\u015famsal bir \u00f6nem arz ediyordu ve ya\u015famla ilgili her \u015fey d\u00f6rt mevsim ile \u00e7ok yak\u0131ndan ilgiliydi. Zor ge\u00e7mi\u015f bir k\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan gelen bahar, tabiat anan\u0131n \u00e7i\u00e7ekler, ye\u015fillenen bitkiler uykusundan uyanmas\u0131 ve s\u0131\u011f\u0131rlar\u0131n yavrulamas\u0131, insano\u011flu i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsat ve bollu\u011fun canlanmas\u0131 demekti. \u0130\u015fte b\u00f6yle bir d\u00f6nemde bu Nevruz kutlamalar\u0131n\u0131 ba\u015flatan\u0131n Kral Cem\u015fid oldu\u011fu s\u00f6ylenir.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ran evrenbiliminin mimarlar\u0131ndan ve Zerd\u00fc\u015ftlerin Peygamberi olan Zerd\u00fc\u015ft bir\u00e7ok bayram\u0131n kurumsalla\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan ki\u015fidir. Nevruz, "belki de" Zerd\u00fc\u015ft taraf\u0131ndan kurumsalla\u015ft\u0131r\u0131lan bayramlardan biridir.\r\n\r\nBundan 12 y\u00fczy\u0131l sonras\u0131nda, M\u00d6 487 y\u0131l\u0131nda, B\u00fcy\u00fck Darius, Persepolis'teki yeni in\u015fa edilmi\u015f olan saray\u0131nda Nevruzu kutluyordu. Son ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 bu kutlamalar\u0131n \u00e7ok \u00f6zel bir anlam ifade etti\u011fini g\u00f6stermektedir. Sadece Nevruz g\u00fcn\u00fcnde sabah saatin 06.30'unda g\u00fcne\u015fin ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131 g\u00f6zlemevindeki b\u00fcy\u00fck kabul salonuna denk geliyordu ve bu olay sadece 1400 y\u0131lda bir ger\u00e7ekle\u015fiyordu. Bu durum ayn\u0131 zamanda Babillilerin ve Yahudilerinde yeni y\u0131l\u0131 ile \u00e7ak\u0131\u015f\u0131yordu ve bu nedenle, bu kutlamalar\u0131n eski toplumlar i\u00e7in \u00e7ok u\u011furlu ve \u00f6nemli say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131r. Persepolis yerle\u015fkesinin ya da en az\u0131ndan Apadana'non saray\u0131n\u0131n ve "Y\u00fcz s\u00fctunlu Salonun" Nevruzu kutlamak amac\u0131yla in\u015fa edildi\u011fi san\u0131lmaktad\u0131r. Ne yaz\u0131kki eski kitabelerde Nevruzdan bahsedilmemektedir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n