Bahar Festivali coşkuyla gerçekleşti

BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türk Dünyası toplulukları tarafından organize edilen Orta Asya Bahar Festivali ile kutlandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik 25 Mart Pazar günü şehir merkezindeki UCL Üniversite kampüsünde kutlandı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Orta Asya Bahar Festivaline Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Doğu Çin’den temsilciler yer aldı. Katılımcı ülkelere ait stantlarda ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edilip kültürel farklılıklar anlatıldı.

Damaklarda iz bırakan farklı lezzetlerin yanı sıra ortaya konan sahne performansları da festivale katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. Türkiye’den gelen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir’in performansı da oldukça beğeni topladı. Vedat Kafkazian’ın akordeonu ile Erdem Özdemir’in ise sazı ile birlikte çalıp söyledikleri şarkılarla kendilerini dinleyenleri coşturdu. Özellikle Azerbaycan müziklerinin çalındığı anlarda konser alanındaki pek çok kişi kendini tutamayıp dakikalarca dans etti.

NEVRUZ’UN TARİHİ

Wikipedia’ya göre Nevruz geleneği tarihin en son Buzul Çağı’nın bitmesinden hemen önceki günlere yani 15.000 yıl öncesine kadar uzanır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-İranlıların avcılıktan hayvacılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil eder. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha yaşamsal bir önem arz ediyordu ve yaşamla ilgili her şey dört mevsim ile çok yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, tabiat ananın çiçekler, yeşillenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demekti. İşte böyle bir dönemde bu Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

İran evrenbiliminin mimarlarından ve Zerdüştlerin Peygamberi olan Zerdüşt birçok bayramın kurumsallaşmasını sağlayan kişidir. Nevruz, “belki de” Zerdüşt tarafından kurumsallaştırılan bayramlardan biridir.

Bundan 12 yüzyıl sonrasında, MÖ 487 yılında, Büyük Darius, Persepolis’teki yeni inşa edilmiş olan sarayında Nevruzu kutluyordu. Son araştırmaların sonuçları bu kutlamaların çok özel bir anlam ifade ettiğini göstermektedir. Sadece Nevruz gününde sabah saatin 06.30’unda güneşin ilk ışıkları gözlemevindeki büyük kabul salonuna denk geliyordu ve bu olay sadece 1400 yılda bir gerçekleşiyordu. Bu durum aynı zamanda Babillilerin ve Yahudilerinde yeni yılı ile çakışıyordu ve bu nedenle, bu kutlamaların eski toplumlar için çok uğurlu ve önemli sayıldığı açıktır. Persepolis yerleşkesinin ya da en azından Apadana’non sarayının ve “Yüz sütunlu Salonun” Nevruzu kutlamak amacıyla inşa edildiği sanılmaktadır. Ne yazıkki eski kitabelerde Nevruzdan bahsedilmemektedir.