Amedspor koşuyor: 2-0

Excellence Mortgage İkinci Küme maçında lider Amedspor, haftayı üç puanla kapatıp, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

1 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

 

Amedspor, bitime dört maç kala liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Excellence Mortgage İkinci Küme maçında lider Amedspor, haftayı üç puanla kapatıp, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Peter May Sports Ceter’da oynanan karşılaşmada iki şampiyonluk adayının mücadelesi çekişmeli geçti. Ev sahibi Baf ÜY Alsancak’ın golcüsü Cenk, kırmızı kart cezası nedeniyle bu 90 dakikada forma giyemedi. Oyunun ilk yarısı Hacı’nın vuruşuyla 1-0 Amedspor lehine kapandı. İkinci yarıda gelien Amedspor atağında Efe, topu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı ve karşılaşma 2-0 sonuçlandı.

Amedsporlu Güner.

Bu arada Amedspor’un tecrübeli futbolcusu Güner’in eşinin hafta arasında çocuğunu kaybetmesine rağmen sahaya gelip, arkadaşlarını yalnız bırakmaması büyük takdir gördü.

 

 

 

 

 

 

 

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