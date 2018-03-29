Amedspor koşuyor: 2-0

\r\n\r\n\r\n\r\nExcellence Mortgage \u0130kinci K\u00fcme ma\u00e7\u0131nda lider Amedspor, haftay\u0131 \u00fc\u00e7 puanla kapat\u0131p, \u015fampiyonlu\u011fa bir ad\u0131m daha yakla\u015ft\u0131.\r\n\r\nPeter May Sports Ceter\u2019da oynanan kar\u015f\u0131la\u015fmada iki \u015fampiyonluk aday\u0131n\u0131n m\u00fccadelesi \u00e7eki\u015fmeli ge\u00e7ti. Ev sahibi Baf \u00dcY Alsancak\u2019\u0131n golc\u00fcs\u00fc Cenk, k\u0131rm\u0131z\u0131 kart cezas\u0131 nedeniyle bu 90 dakikada forma giyemedi. Oyunun ilk yar\u0131s\u0131 Hac\u0131\u2019n\u0131n vuru\u015fuyla 1-0 Amedspor lehine kapand\u0131. \u0130kinci yar\u0131da gelien Amedspor ata\u011f\u0131nda Efe, topu ters bir vuru\u015fla kendi a\u011flar\u0131na yollad\u0131 ve kar\u015f\u0131la\u015fma 2-0 sonu\u00e7land\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nBu arada Amedspor\u2019un tecr\u00fcbeli futbolcusu G\u00fcner\u2019in e\u015finin hafta aras\u0131nda \u00e7ocu\u011funu kaybetmesine ra\u011fmen sahaya gelip, arkada\u015flar\u0131n\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmamas\u0131 b\u00fcy\u00fck takdir g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n