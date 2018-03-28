Yalova son saniyede attı: 3-3

Birinci Küme’de tutunmaya çalışan iki takımın New River Sports Center’daki maçında taraflar sahadan 3-3’lük skorla ayrıldı.

1 dakika önce
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Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Birinci Küme’de tutunmaya çalışan iki takımın New River Sports Center’daki maçında taraflar sahadan 3-3’lük skorla ayrıldı.

Bağcıl’ın daha etkili olduğu ve bir ara 3-1 önde götürdüğü karşılaşmanın bitimine saniyeler kala Yalova attığı golle çok önemli bir puanla sahadan ayrıldı.

Maça iyi başlayan, Kevin ve Vedat Ezel’in golleriyle 2-0 öne geçen Bağcıl oldu. Yalova ilk yarı bitmeden Nazmi ile farkı bire indirdi: 2-1. İkinci yarıda yine Vedat Ezel takımının üçüncü golünü attı. Yemi ile umutlanan Yalova, son dakika içinde Can’la skoru 3-3 yaptı.

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