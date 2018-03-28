Türkiye, Karadağ’da 2-0’ı koruyamadı Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarını sürdürdü.

Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarını sürdürdü. 2. hazırlık maçında Milliler, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’na katılamayan A Milli Takımımız, gözünü 2020 Avrupa Şampiyonası’na dikti. Bu doğrultudaki ilk provasında İrlanda Cumhuriyeti’ni tek golle geçen Ay-Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

Mücadelede Millilerimiz 23 dakika içerisinde 2-0 öne geçmesine rağmen skjoru koruyamadı ve Karadağ 45+1 ve 87. dakikalarda attığı gollerle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım topu sol kanattan içeriye gönderdi. Cengiz Ünder’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

23’üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafayı vuran Okay Yokuşlu, farkı 2’ye çıkarttı: 0-2.

45’inci dakikada Karadağ farkı 1’e indirdi. Zarko Tomasevic’in sol kanattan içeri kestiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mirko Ivanic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

İlk yarı A Milli Takım’ın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

55’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Marko Simic, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.

76’ncı dakikada Ömer Bayram topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi ancak hiçbir takım arkadaşı meşin yuvarlağa dokunamadı.

87’nci dakikada Mehmet Topal’dan sıyrılan Stefan Mugosa’nın yaptığı vuruş fileleri sarstı: 2-2.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. (FANATİK)