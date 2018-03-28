İngiltere, İtalya’yı geçemedi

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İngiltere, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

1 dakika önce
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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İngiltere, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan hazırlık maçında İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile karşı karşıya geldi.

İngiltere 26. dakikada Jamie Vardy’nin golüyle öne geçmesine rağmen, İtalya 87. dakikada Lorenzo Insigne‘nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Karşılaşmayı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetti. Aytekin, İtalyan’ın kazandığı penaltı öncesi pozisyona ‘devam’ diyerek korneri işaret etti. Ancak deneme amacıyla uygulanan video hakem (VAR) uygulamasını izleyen Aytekin, bu kez penaltı noktasını gösterdi.

(SKORER)

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