Dumlupınar terledi: 4-3

Dumlupınar Yeni Malatya rakip sahada kümede kalma hesapları yapan Mehmetçik’i zor geçen 90 dakika sonunda yenebildi.

2 dakika önce
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Dumlupınar’ın golcüleri Tobi ve Kaan.

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Excellence Mortgage Birinci Küme’de Dumlupınar Yeni Malatya rakip sahada kümede kalma hesapları yapan Mehmetçik’i zor geçen 90 dakika sonunda yenebildi.

New River Sports Center’da oynanan puan mücadelesine önemli golcülerinden yoksun çıkan Dumlupınar Yeni Malatya, Marvin’le öne geçen taraf oldu. Mehmetçik buna Çağkan’la karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Kaan’la ikinci sayısını bulan Dumlupnar Yeni Malatya önünde cesur oyununu sürdüren ev sahibi takım Hasan’la yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Gelişen Mehmetçik atağında Tarık, sahalarda ender görülen güzellikte bir voleyle takımına üçüncü sayıyı kazandırdı. Ancak Dumlupınar Yeni Malatya, kalan sürede Tobi’nin vuruşlarıyla iki gol kazanıp, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

 

 

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