Zirvedekiler yenişemedi: 1-1

Birinci Küme’de play-off yolunda avantajlı durumda bulunan lider Trabzonspor ile takipçisi Koçgiri birer puanla sahadan ayrıldı: 1-1

Trabzonspor’un sahası Summer Lane’de oynanan haftanın zorlu maçında ilk yarıda daha iyi olan konuk Koçgiri idi. Taylan Akkaya’nın kafa golüyle 1-0 öne geçen Koçgiri, bir penaltı atışından da yararlanamadı. Noyan Tajbaksh’ın aşırtma vuruşunda top direkten döndü.

İkinci yarıda toparlanan Trabzonspor, Mustafa Tiryaki ile skoru eşitledi: 1-1. Bordo-Mavili takım son 15 dakikada baskısını arttırırken, önemli fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1 bitti. Trabzonspor 17’inci maçında yenilemezliğini korudu.

Bu arada İngiltere’nin spor medyasından Talksport’un yorumcularından Tony Incenzo da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.