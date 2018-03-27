Zirvedekiler yenişemedi: 1-1

Birinci Küme’de play-off yolunda avatnajlı durumda bulunan lider Trabzonspor ile takipçisi Koçgiri birer puanla sahadan ayrıldı: 1-1

2 saat önce
0 8 Bir dakikadan az
Koçgiri, ilk yarıdaki skor avantajını maçın bitiminde koruyamadı.

Birinci Küme’de play-off yolunda avantajlı durumda bulunan lider Trabzonspor ile takipçisi Koçgiri birer puanla sahadan ayrıldı: 1-1

Trabzonspor’un sahası Summer Lane’de oynanan haftanın zorlu maçında ilk yarıda daha iyi olan konuk Koçgiri idi. Taylan Akkaya’nın kafa golüyle 1-0 öne geçen Koçgiri, bir penaltı atışından da yararlanamadı. Noyan Tajbaksh’ın aşırtma vuruşunda top direkten döndü.

İkinci yarıda toparlanan Trabzonspor, Mustafa Tiryaki ile skoru eşitledi: 1-1. Bordo-Mavili takım son 15 dakikada baskısını arttırırken, önemli fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1 bitti. Trabzonspor 17’inci maçında yenilemezliğini korudu.

Bu arada İngiltere’nin spor medyasından Talksport’un yorumcularından Tony Incenzo da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

 

 

 

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