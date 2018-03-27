Yeni Boğaziçi pes etmedi: 4-1

Birinci Küme’de play-off şansını sürdüren Yeni Boğaziçi, rakip sahada Gaziantepspor’a 4-1 galip geldi.

55 dakika önce
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Birinci Küme’de play-off şansını sürdüren Yeni Boğaziçi, rakip sahada Gaziantepspor’a 4-1 galip geldi.

Wadham Lodge Sports Center’daki karşılaşmaya çok iyi başlayan Yeni Boğaziçi daha ilk yarıda skor üstünlüğünü de yakaladı. Darren’le ilk golünü kazanan konuk takım, Shane’nin fırsatları ustaca değerlendirmesiyle farkı açtı: 3-0. Devre Gaziantepsporlu Hüseyin’in golüyle 3-1 bitti.

İkinci yarıda daha atak görünen Gaziantepspor, rakip defansı aşamazken, Yeni Boğaziçi de son dakikalar içinde Asher’le son sayısını buldu: 4-1.

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