Türkmenköy yola devam: 3-0
Birinci Küme’nin Hackney Marshes’ta oynanan maçında play-off hedefi bulunan Türkmenköy, Esenler FC’nin iddiasına büyük darbe vurdu.
Birinci Küme’nin Hackney Marshes’ta oynanan maçında play-off hedefi bulunan Türkmenköy, Esenler FC’nin iddiasına büyük darbe vurdu.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin son bölümüne etkili ataklarla başlayan Türkmenköy, kazanılan penaltıyı Jamie’nin gole çevirmediyle 1-0 öne geçti.
Esenler FC’nin ataklarını durduran ev sahibi Türkmenköy, Muhammed Kamara’nın vuruşu rahatladı: 2-0. Kalan sürede Dürü, takımına bir gol daha kazandırınca 90 dakika 3-0 bitti.