Türkmenköy yola devam: 3-0

Birinci Küme’nin Hackney Marshes’ta oynanan maçında play-off hedefi bulunan Türkmenköy, Esenler FC’nin iddiasına büyük darbe vurdu.

7 saat önce
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Türkmenköylü Dürü, skoru noktalayan isim oldu.

Birinci Küme’nin Hackney Marshes’ta oynanan maçında play-off hedefi bulunan Türkmenköy, Esenler FC’nin iddiasına büyük darbe vurdu.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin son bölümüne etkili ataklarla başlayan Türkmenköy, kazanılan penaltıyı Jamie’nin gole çevirmediyle 1-0 öne geçti.

Esenler FC’nin ataklarını durduran ev sahibi Türkmenköy, Muhammed Kamara’nın vuruşu rahatladı: 2-0. Kalan sürede Dürü, takımına bir gol daha kazandırınca 90 dakika 3-0 bitti.

 

 

 

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