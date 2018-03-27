Sterlin, yeni haftaya 5.71’den başladı

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.9768 seviyesinden haftaya başladı.

9 saat önce
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Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.9768 seviyesinden haftaya başladı.

Geçen hafta döviz piyasalarında yine tarihi rekorlar görüldü. Dolar 4 lirayı geçti, euro 5 liraya yaklaştı. Sterlin de 5.71’in üzerini gördü. Dolar haftalık bazda yüzde 1.20’lik artışla 3.9580, euro yüzde 1.73 artışla 4.8890 oldu.

Kur dün sabah saat 07:50’de ilk işlemlerde dolar/TL 3.9768 seviyesinde. Euro/TL 4.9225’ten işlem görürken, euro/dolar 1.2375 seviyesinde yer alıyor.

Döviz tarafında güçlü yükselişin ardından tepki satışlarının ağırlık kazandığını belirten analistler, dolar/TL’de yükselişlerin kalıcılığı için 4 seviyesinin üzerinde tutunması gerektiğini düşünüyor. Düşüşlerde ise 3.85-86 bandı takip ediliyor. (KIBRISPOSTASI)

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