Penaltıları Cenk Tosun atacak Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.

Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney’le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.

Rooney’nin son kaçırdığı penaltının ardından jet bir karar veren ‘Big Sam’ lakaplı teknik adam, Türkiye’deki penaltı performansı mükemmel olan Cenk Tosun’u takımın yeni penaltıcısı yaptı.

2008’den beri Türkiye’de 25 penaltı kullanan Cenk Tosun bu atışların 24’ünü gole çevirdi. Bu istatistiğe güvenen Allardyce, penaltı atma görevini Wayne Rooney’den alıp Cenk Tosun’a verdi. (SKORER)