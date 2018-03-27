Penaltıları Cenk Tosun atacak

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.

2 saat önce
0 2 Bir dakikadan az
Cenk Tosun, kariyerinde bir kez penaltı kaçırdı.

Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney’le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.

Rooney’nin son kaçırdığı penaltının ardından jet bir karar veren ‘Big Sam’ lakaplı teknik adam, Türkiye’deki penaltı performansı mükemmel olan Cenk Tosun’u takımın yeni penaltıcısı yaptı.

2008’den beri Türkiye’de 25 penaltı kullanan Cenk Tosun bu atışların 24’ünü gole çevirdi. Bu istatistiğe güvenen Allardyce, penaltı atma görevini Wayne Rooney’den alıp Cenk Tosun’a verdi. (SKORER)

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

7 saat önce
13

Yeni Boğaziçi pes etmedi: 4-1

8 saat önce
10

Zirvedekiler yenişemedi: 1-1

13 saat önce
19

Türkmenköy yola devam: 3-0

14 saat önce
11

Beckham, Ronaldo’yu istiyor

Bir Cevap Yazın

WordPress spam blocked by CleanTalk.

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin