Erdoğan: AB’yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “AB’yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmayı çağırıyoruz” dedi.

Bulgaristan’ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

“Varna’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. AB ile ilişkilerde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz. Göçle ilgili sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Vize serbestisi için AB adımını bir an önce atmalı. Teröre karşı mücadelemiz aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için. Terör operasyonları gerekli olduğu sürece devam edecektir. AB’yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmayı çağırıyoruz. AB’den beklentilerimizi yazılı olarak ilettik. Gelin istikrar için birlikte çalışalım.” (KIBRISPOSTASI)