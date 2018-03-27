Beckham, Ronaldo’yu istiyor

Amerika’nın Miami kentinde bir futbol takımı kuran David Beckham, transfer çalışmalarını başlattı.

8 saat önce
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David Beckham.
Cristiano Ronaldo.

Amerika’nın Miami kentinde bir futbol takımı kuran David Beckham, transfer çalışmalarını başlattı.

İngiliz Milli Takımı ve Manchester United’ın eski yıldızı, İngiliz basınında yer alan iddialara göre takımın başına Chelsea’nın çalıştıcısı Carlo Ancelotto’yu getirmek istiyor.

David Beckham, kadrosunda görmek istediği futbolcuların başında ise Cristiano Ronaldo geliyor. Halen Everton’da forma giyen Wayne Rooney de, Beckham’ın transfer listesinde yer alıyor.

Son olarak Galaxy forması giydikten sonra aktif futbolu bırakan Beckham, güçlü bir kadroyla Miami’yi 2020 yılında Amerikan Futbol Ligi MLS’e yükseltmekte kararlı görünüyor. (SPORX.COM)

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