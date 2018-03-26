Thomas Tuchel, Arsenal’e geliyor

Alman medyası, Arsenal’da uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde Arsene Wenger’in gönderilerek yerine Thomas Tuchel’in geleceğini yazdı.

Son olarak 2004 yılında şampiyon olan Arsenal’da menajer Arsene Wenger‘in kulüpteki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu.

Alman basınında bugün çıkan haberlerse Arsenal‘ın başında 21 yılı deviren Fransız menajerin sezon sonunda gideceği iddia edildi.

Kicker‘in edindiği bilgilere göre Bayern Münih‘te Jupp Heynckes‘in yerine getirilmesi düşünülen Thomas Tuchel, bu teklifi Arsenal’la anlaştığı için reddetti.

Wenger’in Kuzey Londra ekibiyle 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunurken Tuchel ise geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund‘dan ayrıldıktan bu yana takım çalıştırmıyor. (FANATİK)