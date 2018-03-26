İngiliz büyükelçiden Ankara Anlaşması açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan ve Ankara Anlaşmalıları kapsayan yeni karara ilişkin bir açıklama da Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’tan geldi.

Büyükelçi Chilcott, sosyal medya üzerinden bir video kaydı yayınlayarak Ankara Anlaşması yapan ve yapmayı düşünenlerin akıllarındaki sorulara cevap vermeye çalıştı. Chilcott’un Türkçe yaptığı konuşması şöyle:

“Pek çoğunuz Ankara Anlaşması ile ilgili olarak Birleşik Krallık’taki bir mahkemenin verdiği karar konusunda basında çıkan -ve hepsi doğru olmayan- son haberleri duymuşsunuzdur. Bu konuda Birleşik Krallık’ın resmi tutumunu ifade etmek isterim.”

ANLAŞMA DEVAM EDİYOR

“Öncelikle kesin olarak belirtilmesi gereken en önemli husus: Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması, ya da bilinen adıyla Ankara Anlaşması, geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilir. Birleşik Krallık’ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu 3 yıllık bir süre için yapabilirler.”

KARAR MAHKEMENİN

“Birleşik Krallık hükümetinin değil, mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması’ndaki hususları netleştirmektedir. Mahkeme, Türk vatandaşlarının, 3 yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık’ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir.

Mahkeme, Ankara Anlaşması temelinde, Türk iş insanlarının, Birleşik Krallık’a gelerek iş kurmalarının mümkün olmadığını söylememiştir. Bunu tabii yapabilirler ve Birleşik Krallık bunu yapmalarından memnuniyet duyacaktır.”

BREXIT İLE ALAKASI YOK

“Burada iki önemli ayrıntı var: Birincisi; bu karar 16 Mart’ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur.

Belirttiğim gibi, bu sadece, anlaşmanın, mevcut haliyle, doğru şekilde nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir.”

3 YILLIK VİZE

“Tekrar etmek gerekirse; Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde 3 yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir. 3 yıldan sonra, bir 3 yıl daha kalmak için başvurabilir ve vesaire.

İki ülke arasındaki ticari ortaklık ve ikili ticaret, Birleşik Krallık hükümeti için çok büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık’ta iş yapan Türk insanlarının katkısına büyük değer veriyoruz. Ankara Anlaşması, Birleşik Krallık’a gelip yatırım yapan Türk işadamları/işkadınları için önemli bir araç olmaya devam edecektir.”

Büyükelçi Chilcott da yaptığı açıklamada Ankara Anlaşmalılara ne zaman veya hangi şartlarda süresiz oturum hakkı tanınacağı konusunu tam olarak açıklamadı. Duruma ilişkin net açıklamanın önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

BÖLGE VEKİLLERİNE SORDUK

Türkiye kökenlilerin ve Ankara Anlaşmalıların yoğun yaşadığı bölgelerin milletvekillerine durdurulan süresiz oturum başvurularını sorduk. 30’dan fazla vekile alınan kararı nasıl değerlendirdiklerini, alınan karar nedeniyle gelecek planları değişmek orunda kalan insanların hak mahrumiyetlerini, konuyu parlamentoya taşıyıp taşımayacakları hakkında bilgi vermelerini talep ettik. Otomatik cevap sistemleri ile bize yanıt gönderen vekiller yoğun gündemlerinden fırsat buldukları takdirde en kısa süre içinde sorularımızı yanıtlayacaklarını belirttiler. Henüz hiçbir milletvekilinden yanıt alamadık.

İMZA KAMPAYALARI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından büyük bir bilgi kirliliği yaşandı. Pek çok kişi varsayımlar üzerinden alınan kararı ve Ankara Anlaşmasının geleceğini değerlendirdi. Sosyal medyada tartışmalar devam ederken bazı insanlar tarafından İngiliz Parlamentosu ve özel bir firmanın internet sitelerinde imza kampanyaları başlatıldı. Binlerce kişinin imzaladığı kampanyalar yeterli sayıya ulaşılması halinde parlamentoda gündeme gelebilecek.