Ankara Anlaşması’nı uzmanlar değerlendirdi

Day-Mer’de Ankara Antlaşması üzerine gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Day-Mer yöneticisi Orhan Dil yaptı. Bu paneli süresiz oturum ile ilgili gelişmelerin öncesinde planladıklarını belirten Dil, Ankara Antlaşması ile ilgili bu gelişmeler olduktan sonra konunun daha da önem kazandığını belirtti.

24 Mart Cumartesi günü saat 17:00’de gerçekleşen toplantıda uzmanlar, Ankara Antlaşması’nda süresiz oturumlarla ilgili olarak önemli bilgiler aktararak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Day-Mer’in Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen panele konuşmacı olarak, Muhasebeci Mali Müşavir Öncü Göçebe ve Avukat Muhammet Çankıran katıldı.

Ankara Antlaşması, süresiz oturumların kaldırıldığına yönelik sorularını Avukat Çankıran’a ileten Göçebe, ‘Herkes süresiz oturumların kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Süresiz oturum kaldırıldı mı?’ sorusu üzerine Çankıran, “Ankara Antlaşması ile ilgili sosyal medya da çok fazla bilgi kirliliği var. Bu yüzden bugün bazı yanlış bilgileri düzeltmek ve Ankara Antlaşması ile ilgili güncel bilgileri size aktarmak için buradayım. Öncelikle belirtmem gereken en önemli bilgi ‘Ankara Antlaşması’nda süresiz oturum kaldırılması söz konusu değildir.’ Şu anda İç İşleri Bakanlığı (Home Office) sadece bununla ilgili bir düzenleme yapıyor ve bizim tahminimiz 5,7 ya da 10 yıl içinde süresiz oturum için başvurulabilecektir. Göçmenlik Yasası’na göre zaten bu ülkede 10 yıl yaşayan herkes bu ülke de süresiz oturum hakkı kazanıyor.” dedi.

Göçebe ve Çankıran’ın gelişmeler hakkında yaptıkları bilgilendirmelerin ardından, sosyal medya üzerinden gelen ve katılan konukların soruları cevaplandığı panel sona erdi. Panelin ardından, katılan konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkür eden Day-Mer Yöneticisi Orhan Dil, yaptıkları bilgilendirme toplantılarının toplumumuz tarafından oldukça ilgi gördüğünü ve bundan sonra da Day-Mer’de bu tip toplantılara sık sık yer vereceklerini belirtti.