Ünlü oyuncu ‘Cinsel ilişkiden korkuyor’



JENNIFER Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim” dedi.

‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor. The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı. Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım. İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz aylarda yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren oyuncu, bekarlığın zor olduğunu ve yalnızlığı sevmediğini de sözlerine ekledi. Kısa beraberliklerden kaçındığını söyleyen Lawrence, şöyle devam etti: “Sadece erkek arkadaşlarımla birlikte olurum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim.”

