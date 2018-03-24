Türkiye, İrlanda’yı Topal’la devirdi: 1-0
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti Antalya’da hazırlık maçında karşılaştı. Milli Takımımız yeni kadro ve formalarıyla çıktığı ilk maçını İrlanda Cumhuriyeti karşısında 1-0 kazandı.
Türkiye, rakibi karşısında üçüncü kez galip geldi.
A Milli Takımın tek golünü Mehmet Topal 52. dakikada kaydetti.
Ay-Yıldızlılar ikinci hazırlık maçında ise Karadağ ile karşılaşacak. 27 Mart 2018 Salı günü Karadağ’ın başkenti Podgorica’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20:30’da başlayacak.