Otoparkta seks!

1 gün ago
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İngiltere’de bir barın otoparkında yaşanan skandal sosyal medyayı salladı. İnternette kısa sürede yayılan görüntüler 25 binden fazla tıklandı.

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde bulunan bir barın otoparkında büyük skandal yaşandı! İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; bir çift siyah bir otomobilin arkasında seks yaptı.

O anları yansıtan görüntüler internette viral oldu. Video 25 binden fazla görüntülenme alırken, aynı zamanda sosyal medyada da tartışma başlattı.

‘AÇIK ALANDA İĞRENÇLİK’

Pauline Pearson adlı bir kadın, “Kamuya açık alanda iğrençlik. Kendilerinden utanmalılar. Umarım, eğer evlilerse partnerleri bu görüntüleri izler” dedi.

Çiftin öğle yemeği yiyip içki içtikten sonra bu skandala imza attığı tahmin ediliyor. (MYNET.COM)

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