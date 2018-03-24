MFÖ yeni şarkılarıyla Londralıları büyüledi

Ünlü grubun Londra’da gerçekleştirdiği bu ilk konserinde sevilen grubu hayranları Birleşik Krallık’ta da yalnız bırakmadı.

Londra’da bulunan yüzlerce müzikseverin akın ettiği konserde, ‘Ele Güne Karşı’, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘Ah Bu Ben’ şarkılarıyla başlayan MFÖ, ardından ‘Sarı Laleler’ şarkısını seslendirdi. Bu sırada gelen konuklardan Esra Kutlu isimli bir kadın, sahneye giderek Mazhar Alanson’a bir buket sarı lale hediye etti.

Konserde eski şarkıların yanı sıra yeni albümlerinden de şarkılarını seslendiren başarılı grubun vokalisti Mazhar Alanson esprili bir şekilde ‘Londra’da konserlerde ara verilmiyormuş, ama biz ara veriyoruz.’ diyerek yaklaşık yarım saatlik bir ara verdi.

İki bölüm şeklinde gerçekleşen konserin ikinci bölümünde hep bir ağızdan söylenen şarkıların yanı sıra, Fuat ve Özkan’ın yaptığı şovlar ile konser salonunda renkli dakikalar yaşandı.

Konserin sonunda uzun süre alkışlanan ve bir daha sahneye gelmesini isteyen Londralıları kırmayan grup, iki şarkı daha seslendirerek ‘Sude’ şarkısıyla sahneden ayrıldı.

Konser sonrasında Londra Gazete’ye konuşan başarılı grup “Gerçekten Londra seyircisinin büyük bir enerjisi var. Bugün bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.