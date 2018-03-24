İngiltere’de ‘aşırı kilo’ artık daha fazla kanser nedeni

İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında ise düşüş görülüyor.

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu’nun (Cancer Research UK) yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri (135 bin vaka) aslında önlenebilir.

Aşırı kilolu olmak ise kanser vakalarının yüzde 6,3’ünün sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011 yılında yüzde 5,5’ti.

Sigara içmek halen kanser vakalarının en büyük sebebi olarak gözükse de oranı 2011’de yüzde 19,4’ken son verilere göre yüzde 15,1’e düştü.

Kanserin görülmesinde en çok rastlanan ikinci sebep obezite iken üçüncü sebep güneşe maruz kalmak olarak ortaya çıkıyor.

Önlenebilecek bir diğer kanser sebepleri ise alkol almak ve az lifli yiyecek tüketmek.

Diğer yandan önlenebilir kanser vakalarının oranı ise 2011’de yüzde 37,7 iken bu oran yüzde 42,7’ye yükseldi.

KANSERİN ÖNLENEBİLİR NEDENLERİ

Sigara içmek

Aşırı kilo ve obezite

UV ışınlarına maruz kalmak

İşle ilgili nedenler

Enfeksiyon

Alkol

Az lifli gıda tüketmek

Radyasyon

İşlenmiş et

Hava kirliliği

Az fiziksel aktivite

Kaynak: Cancer Research UK

Kurumun araştırması sigara ile iyi mücadele edildiğini ancak obezite sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edilemediğini ortaya koyuyor.

Bu yüzden araştırmayı yapanlara göre obezite ile etkin mücadele için politikalar geliştirilmeli. (BBCTÜRKÇE)