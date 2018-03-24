İngiltere Büyükelçiliğinden yardım koşusu

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İngiltere‘nin Ankara Büyükelçiliği ve Birleşik Krallık Büyükelçilik Okulu (BESA), Van’da şiddet ve erken evlilik mağduru çocuk ve kadınlara yardım amacıyla koşu etkinliği düzenledi.

Ankara’da Büyükelçilik binasının bahçesinde farklı yaş gruplarından çocukların katılımıyla düzenlenen “Sport Relief” koşusunda, İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Jennifer Anderson da yer aldı.

Burt, etkinlikten önce yaptığı konuşmada, kampanyanın İngiltere’nin en büyük finansman sağlama etkinliklerinden biri olduğunun altını çizerek “BESA ve büyükelçilik personelini, insanların hayatında fark yaratmak için sunduğu katkılardan ötürü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından başlayan etkinlikte çocuklar, büyükelçilik bahçesinde hazırlanan 1,6 kilometre uzunluğundaki parkurda koştu.

Sport Relief Koşusu etkinlikleri, Türkiye’de 2012’den bu yana çeşitli alanlarda yardım için bağış toplama amacıyla iki yılda bir gerçekleştiriliyor. (HABERLER.COM)

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