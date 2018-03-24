İngiliz taraftarlar Hollanda’da olay çıkarttı!

Hollanda ile İngiltere arasında oynanan hazırlık maçı İngiltere’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere’nin golü 59. dakikada Jesse Lingard’dan geldi.

Ama bu maçın önüne geçen olay ise İngiliz taraftarların Hollanda’da yaptığı taşkınlıklar oldu.

Amsterdam’daki kanalda gezen turistlerin üzerine şişelerce su atan

Hooliganlar, park edilmiş bir bisikleti de aşağıya attı. Polisin 100’e yakın İngiliz holiganını gözaltına alarak, 70’ini tutukladığı öğrenildi.