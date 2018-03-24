İngiliz diplomatlar Rusya’dan ayrıldı

2 gün ago
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Rusya‘daki 23 İngiliz diplomat, aileleriyle birlikte ülkeden ayrıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova‘dan 23 İngiliz diplomat, aileleriyle birlikte ülkeden ayrıldı. Diplomatları İngiltere Büyükelçiliği bölgesinden üç minibüs alarak havaalanına götürdü. Diplomatik misyonlarına devam eden diğer personeller ise büyükelçiliğin avlusuna çıkarak alkışlarla arkadaşlarını yolcu etti.

Eski Rus subayı olan Sergey Skripal’ın zehirlenmesi olayıyla alakalı Rusya’nın rolü olduğunu söyleyen İngiltere, salı günü 23 Rus diplomatı ve ailesini Londra‘dan göndermişti. (HABERLER.COM)

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