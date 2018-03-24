Genç model, çatıya çıkmak isterken düşüp öldü

\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti\u00a0Londra'da ya\u015fayan 20 ya\u015f\u0131ndaki model Toni Kelly, trajik bir olay sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n20 ya\u015f\u0131ndaki model Toni Kelly, ald\u0131\u011f\u0131 teklifi kutlamak i\u00e7in verdi\u011fi davette \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kmak isterken alkol ve uyu\u015fturucunun etkisiyle 6 metreden d\u00fc\u015f\u00fcp \u00f6ld\u00fc.\r\nALDI\u011eI \u0130\u015e TEKL\u0130F\u0130N\u0130 KUTLAMAK \u0130STEM\u0130\u015eT\u0130\r\nYeni Zelandal\u0131 Kelly modellik kariyerinde y\u00fckselebilmek i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Londra'ya yerle\u015fti. Bir yandan modellik yapan ayn\u0131 zamanda da yar\u0131 zamanl\u0131 i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fan Kelly, yeni bir i\u015f teklifi ald\u0131ktan sonra bunu arkada\u015flar\u0131yla kutlamak istedi.\r\n6 METREDEN YERE \u00c7AKILDI\r\nEvinde bir parti veren ve arkada\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7a\u011f\u0131ran gen\u00e7 model, ilerleyen saatlerde alkol ve uyu\u015fturucunun etkisiyle kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n t\u00fcm uyar\u0131lar\u0131na ra\u011fmen pencereden \u00e7\u0131karak \u00e7at\u0131ya t\u0131rmanmay\u0131 deneyen Kelly, dengesini kaybederek yakla\u015f\u0131k 6 metreden a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nA\u011f\u0131r yaralanan Kelly hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. 2 g\u00fcn boyunca yo\u011fun bak\u0131mda kalan gen\u00e7 model hayat\u0131n\u0131 kaybetti. (HABERLER.COM)