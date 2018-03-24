Genç model, çatıya çıkmak isterken düşüp öldü

1 gün ago
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İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yaşayan 20 yaşındaki model Toni Kelly, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

20 yaşındaki model Toni Kelly, aldığı teklifi kutlamak için verdiği davette çatıya çıkmak isterken alkol ve uyuşturucunun etkisiyle 6 metreden düşüp öldü.

ALDIĞI İŞ TEKLİFİNİ KUTLAMAK İSTEMİŞTİ

Yeni Zelandalı Kelly modellik kariyerinde yükselebilmek için geçtiğimiz yıl Londra’ya yerleşti. Bir yandan modellik yapan aynı zamanda da yarı zamanlı işlerde çalışan Kelly, yeni bir iş teklifi aldıktan sonra bunu arkadaşlarıyla kutlamak istedi.

6 METREDEN YERE ÇAKILDI

Evinde bir parti veren ve arkadaşlarını çağıran genç model, ilerleyen saatlerde alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kontrolünü kaybetti. Arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen pencereden çıkarak çatıya tırmanmayı deneyen Kelly, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Kelly hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç model hayatını kaybetti. (HABERLER.COM)

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