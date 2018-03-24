Celal İzcibayar’a dünya izcilerinden ödül

DÜNYA İzcilik Düşünce Gününde Celal İzcibayar’a sürpriz bir ödül verildi.

Hayatının 70 yılını aralıksız harcayan İzcibayar, izcilik yıldönümü ve Dünya İzcilik Gününde unutulmadı. İngiltere’de 35 yıldır UK Turkish Scouting kurucu başkanlığını yürüten ve Türkiye’nin İzcilik Temsilcisi olan Kıbrıs asıllı Celal İzcibayar’a Olağanüstü Eğitimci Ödülü verildi.

Uluslararası Dünya İzci Başkanları Vakfı tarafından verilen ödül, İzcibayar için sürpriz oldu.

Aldığı ödül ile onur duyan İzcibayar, “Bu ödül 50 yıl kesintisiz izciliğe gönüllü olarak hizmet edenlere verilen manevi değeri yüksek çok ince düşünülmüş, anlamlı bir ödül. Ben zaten Eylül 2018 tarihinde 70 yıl fiili hizmetimle doldurmuş olacağım.” diyerek teşekkür etti.