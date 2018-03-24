Anastasiadis Avrupa Konseyi kararından memnun

\r\n\r\n\u201cK\u0131br\u0131s Cumhuriyeti\u201d Cumhurba\u015fkan\u0131 Nikos Anastasiadis, T\u00fcrkiye\u2019nin K\u0131br\u0131s ve Yunanitan\u2019a kar\u015f\u0131 yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetleriyle ilgili Avrupa Konseyi\u2019nin g\u00fc\u00e7l\u00fc ifadelerle dayan\u0131\u015fma belirtmesinden memnun oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nAvrupa Konseyi toplant\u0131s\u0131ndan sonra Br\u00fcksel\u2019de bas\u0131na konu\u015fan Anastasiadis, ilk kez T\u00fcrkiye\u2019nin Do\u011fu Akdeniz\u2019de devam eden yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetlerine e\u015fi benzeri olmayan bir k\u0131naman\u0131n geldi\u011fini belirtti, Do\u011fu Akdeniz derken M\u00fcnhas\u0131r Ekonomik B\u00f6lgeyi kastettiklerini kaydetti.\r\n\r\nNikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi\u2019nin karar\u0131n\u0131n, hem K\u0131br\u0131s\u2019a hem de Yunanistan\u2019a tam destek ve dayan\u0131\u015fma g\u00f6sterdi\u011fine dikkati \u00e7ekti; \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin ilk defa de\u011fi\u015fmez yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetinin \u00f6zellikle \u00f6nemli Varna oturumu \u00f6ncesinde g\u00fc\u00e7l\u00fc bi\u00e7imde k\u0131nanm\u0131\u015ft\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201cAyn\u0131 zamanda T\u00fcrkiye\u2019ye uluslararas\u0131 hukuka ve Avrupa hukukuna uyumlu bi\u00e7imde do\u011fal kaynaklar\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in K\u0131br\u0131s\u2019\u0131n egemenlik haklar\u0131na sayg\u0131 g\u00f6sterilmesi ve yasad\u0131\u015f\u0131 m\u00fcdahale giri\u015fimlerinin durdurulmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cBuna e\u015fit \u00f6nemde bir ba\u015fka unsur da T\u00fcrkiye i\u00e7in hem uluslararas\u0131 hukuku hem de iyi kom\u015fuluk ili\u015fkilerini yerine getirmesi gerekti\u011fidir. S\u00f6z konusu \u00fclkeye K\u0131br\u0131s Cumhuriyeti dahil AB \u00fcyesi \u00fclkelerle ili\u015fkilerini normalle\u015ftirmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 da yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cAyn\u0131 zamanda, T\u00fcrkiye\u2019nin, iki Yunan askeri dahil Avrupa vatanda\u015flar\u0131n\u0131 tutuklu tutmaya devam etmesiyle ilgili g\u00fc\u00e7l\u00fc bir endi\u015fe vard\u0131r ve bu kabul edilmez duruma bir son verilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cAvrupa Konseyi son olarak T\u00fcrkiye\u2019nin t\u00fcm yasad\u0131\u015f\u0131 ihlalleriyle ilgili faaliyetlerini izlemeye devam edece\u011fi vurgulam\u0131\u015ft\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cEn \u00f6nemli \u015fey, Avrupa Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Donald Tusk ve Avrupa Birli\u011fi taraf\u0131ndan Varna toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lacak olan ki\u015finin, bu kararlar\u0131 ve belirtilen g\u00f6r\u00fc\u015fleri resmi bir karara d\u00f6n\u00fc\u015fecek olmalar\u0131d\u0131r. G\u00fcndemde listenen konular \u00fczerinde ilerleme olmas\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019nin hem bu bulgulara veya kararlara hem de K\u0131br\u0131s\u2019la ilgili y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerine yan\u0131t vermesi gerekecektir.\u201d\r\n\r\n\u201cDi\u011fer bir unsur da, Avrupa Birli\u011fi\u2019nin kararlarla ilgili uygulaman\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tetikte bekleyecek olmas\u0131d\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201cT\u00fcrkiye sonunda taktiklerini ve davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmezse ve Avrupa standartlar\u0131 \u00e7izgisine gelmezse, hem AB\u2019ni hem bizi ve hepimizi ilgilendiren konularda bir ilerleme olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. T\u00fcrkiye Avrupa ilkelerine ve de\u011ferlerine sayg\u0131l\u0131 olursa ve sayg\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6sterirse, ayr\u0131ca herkesin yarar\u0131na olacak birlik m\u00fcktesebat\u0131na ve uluslararas\u0131 hukuka uyarsa T\u00fcrkiye\u2019nin Avrupa perspektifine ve T\u00fcrkiye-AB diyalo\u011funa kar\u015f\u0131 de\u011filiz.\u201d\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Anastasiadis a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyetlerin, tek tarafl\u0131 giri\u015fimlerin, tehditlerin ve \u015fantaj\u0131n AB-T\u00fcrkiye ili\u015fkilerinin geli\u015fmesine ne \u015fans verebilece\u011fi ne de 2005\u2019ten bu yana d\u00fczg\u00fcn bir \u00fcyelik s\u00fcreci \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in bir perspektif olabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda da bulundu.\r\n\r\nNikos Anastasiadis, T\u00fcrkiye bir Avrupa perspektifine sahip olmay\u0131 isterse, birli\u011fin belirledi\u011fi hedefler temelinde hareket etmeye ba\u015flamas\u0131 gerekece\u011fini belirtti.\r\n\r\nSorular\u0131 da yan\u0131tlayan Cumhurba\u015fkan\u0131, AB\u2019nin a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde k\u0131namas\u0131n\u0131n K\u0131br\u0131s\u2019\u0131n egemen bir \u00fclke olarak enerji plan\u0131n\u0131 uygulamas\u0131nda daha da destekleyici bir m\u00fcdahale ve g\u00fc\u00e7lendirme olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. (KIBRISPOSTASI)