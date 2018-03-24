Anastasiadis Avrupa Konseyi kararından memnun

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanitan’a karşı yasadışı faaliyetleriyle ilgili Avrupa Konseyi’nin güçlü ifadelerle dayanışma belirtmesinden memnun olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi toplantısından sonra Brüksel’de basına konuşan Anastasiadis, ilk kez Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden yasadışı faaliyetlerine eşi benzeri olmayan bir kınamanın geldiğini belirtti, Doğu Akdeniz derken Münhasır Ekonomik Bölgeyi kastettiklerini kaydetti.

Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi’nin kararının, hem Kıbrıs’a hem de Yunanistan’a tam destek ve dayanışma gösterdiğine dikkati çekti; “Türkiye’nin ilk defa değişmez yasadışı faaliyetinin özellikle önemli Varna oturumu öncesinde güçlü biçimde kınanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı basın açıklamasına şöyle devam etti:

“Aynı zamanda Türkiye’ye uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna uyumlu biçimde doğal kaynakların araştırılması ve kullanımı için Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve yasadışı müdahale girişimlerinin durdurulması çağrısı yapılmıştır.”

“Buna eşit önemde bir başka unsur da Türkiye için hem uluslararası hukuku hem de iyi komşuluk ilişkilerini yerine getirmesi gerektiğidir. Söz konusu ülkeye Kıbrıs Cumhuriyeti dahil AB üyesi ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi çağrısı da yapılmıştır.”

“Aynı zamanda, Türkiye’nin, iki Yunan askeri dahil Avrupa vatandaşlarını tutuklu tutmaya devam etmesiyle ilgili güçlü bir endişe vardır ve bu kabul edilmez duruma bir son verilmesi çağrısı yapılmıştır.”

“Avrupa Konseyi son olarak Türkiye’nin tüm yasadışı ihlalleriyle ilgili faaliyetlerini izlemeye devam edeceği vurgulamıştır.”

“En önemli şey, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği tarafından Varna toplantısına katılacak olan kişinin, bu kararları ve belirtilen görüşleri resmi bir karara dönüşecek olmalarıdır. Gündemde listenen konular üzerinde ilerleme olması için Türkiye’nin hem bu bulgulara veya kararlara hem de Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerine yanıt vermesi gerekecektir.”

“Diğer bir unsur da, Avrupa Birliği’nin kararlarla ilgili uygulamanın olup olmadığını tetikte bekleyecek olmasıdır.”

“Türkiye sonunda taktiklerini ve davranışlarını değiştirmezse ve Avrupa standartları çizgisine gelmezse, hem AB’ni hem bizi ve hepimizi ilgilendiren konularda bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Türkiye Avrupa ilkelerine ve değerlerine saygılı olursa ve saygısını gösterirse, ayrıca herkesin yararına olacak birlik müktesebatına ve uluslararası hukuka uyarsa Türkiye’nin Avrupa perspektifine ve Türkiye-AB diyaloğuna karşı değiliz.”

Cumhurbaşkanı Anastasiadis açıklamasında, yasadışı faaliyetlerin, tek taraflı girişimlerin, tehditlerin ve şantajın AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine ne şans verebileceği ne de 2005’ten bu yana düzgün bir üyelik süreci çabaları için bir perspektif olabileceği uyarısında da bulundu.

Nikos Anastasiadis, Türkiye bir Avrupa perspektifine sahip olmayı isterse, birliğin belirlediği hedefler temelinde hareket etmeye başlaması gerekeceğini belirtti.

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, AB’nin açık bir şekilde kınamasının Kıbrıs’ın egemen bir ülke olarak enerji planını uygulamasında daha da destekleyici bir müdahale ve güçlendirme olacağını kaydetti. (KIBRISPOSTASI)