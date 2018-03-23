Veteran Ligi’nde Anı Kupaları vardı

TÜRK Veteran Ligi O35 kategorisine devam edilirken, O45’te ise Anı Kupaları oynandı.

ÜÇ ANI KUPASI MAÇI

Türkmenköy’ün şampiyonluğu ile tamamlanan O45’te Türk Ligine hizmet eden isimler adına kupa maçları başladı. Şimdi aramızda olmayan Mustafa Fındık, Mehmet Cemal ve Salih Baduna adına yapılan maçlar nostaljik anlar yaşattı.

Mustafa Fındık Kupası’nı normal süresi 3-3 biten maçtan sonra Gaziantepspor’a penaltılarla 3-2 galip gelen Real Mardin aldı. Mehmet Cemal Kupası’nda Kıbrıs FC, Yeni Boğaziçi’ne 3-1 galip gelirken, Salih Baduna Kupası’nı ise 2-2 biten maç sonrası penaltılarla Euromed’ı 3-2 mağlup eden Akdeniz aldı.

O 35’TE LİDER PUAN VERİYOR

O 35 kategorisinde lig mücadeleleri devam etti. Lider Gazi, Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalırken, takipçisi Narlı, Türkmenköy’ü 7-0 mağlup etti. Kaleburnu, Metro önünde sonuca 6-0’la gitti.

1 STOP MOT&EASY SHELF O 35 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR O G B M A Y P

Gazi 13 11 2 0 39 9 37

Narlı 13 9 2 2 45 9 29

Kaleburnu 13 7 1 5 25 21 22

Real Mardin 12 7 0 5 28 17 21

Türkmenköy 13 7 0 6 33 29 21

Adana DS 14 5 2 7 24 35 17

Gaziantepspor 12 4 2 6 22 26 14

Derbent 11 2 0 9 15 45 6

Metro 13 0 1 12 20 60 1

1 STOP MOT&EASY SHELF O45 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR O G B M A Y P

Türkmenköy 14 11 1 2 51 13 34

Türk Ocağı 14 10 0 4 42 16 30

Euromed 14 9 1 4 39 21 28

Akdeniz 14 0 1 4 38 21 28

Vadili 14 8 0 6 28 20 24

Yeni Boğaziçi 14 4 1 9 21 32 13

Kıbrıs FC 14 2 0 12 17 66 6

Yavruvatan 14 1 0 13 17 64 3