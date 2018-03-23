Veteran Ligi’nde Anı Kupaları vardı

2 gün ago
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Salih Baduna Kupası’nı alan Akdeniz.

 

TÜRK Veteran Ligi O35 kategorisine devam edilirken, O45’te ise Anı Kupaları oynandı.

ÜÇ ANI KUPASI MAÇI

Türkmenköy’ün şampiyonluğu ile tamamlanan O45’te Türk Ligine hizmet eden isimler adına kupa maçları başladı. Şimdi aramızda olmayan Mustafa Fındık, Mehmet Cemal ve Salih Baduna adına yapılan maçlar nostaljik anlar yaşattı.

Mustafa Fındık Kupası’nı normal süresi 3-3 biten maçtan sonra Gaziantepspor’a penaltılarla 3-2 galip gelen Real Mardin aldı. Mehmet Cemal Kupası’nda Kıbrıs FC, Yeni Boğaziçi’ne 3-1 galip gelirken, Salih Baduna Kupası’nı ise 2-2 biten maç sonrası penaltılarla Euromed’ı 3-2 mağlup eden Akdeniz aldı.

O 35’TE LİDER PUAN VERİYOR

O 35 kategorisinde lig mücadeleleri devam etti. Lider Gazi, Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalırken, takipçisi Narlı, Türkmenköy’ü 7-0 mağlup etti. Kaleburnu, Metro önünde sonuca 6-0’la gitti.

 

Mehmet Cemal Kupası Kıbrıs FC’nin.

1 STOP MOT&EASY SHELF O 35 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Gazi                                        13       11       2          0          39       9          37

Narlı                                       13       9          2          2          45       9          29

Kaleburnu                              13      7          1          5          25       21       22

Real Mardin                           12       7          0          5          28       17       21

Türkmenköy                         13       7          0          6          33       29       21

Adana DS                              14       5          2          7          24       35       17

Gaziantepspor                      12       4          2          6          22       26       14

Derbent                                11       2          0          9          15       45       6

Metro                                    13       0          1          12       20       60       1

 

1 STOP MOT&EASY SHELF O45 VETERAN LİGİ

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Türkmenköy                          14       11       1          2          51       13       34

Türk Ocağı                            14       10       0          4          42       16       30

Euromed                               14       9          1          4          39       21       28

Akdeniz                                 14       0          1          4          38       21       28

Vadili                                    14       8          0          6          28       20       24

Yeni Boğaziçi                        14       4          1          9          21       32       13

Kıbrıs FC                                14       2          0          12       17       66       6

Yavruvatan                             14       1          0          13       17       64       3

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