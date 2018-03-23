Turkish Forum UK yeni başkanını seçti

TURKISH Forum UK (TFUK), 12. olağan genel kurul toplantısı yaparak yeni başkanını seçti. 11 Şubat Pazar günü, Russel Square Crazy Salad Bar’da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Sinan Öğün, katılımcıların tamamının oyunu alarak 5. Turkish Forum UK (TFUK) Başkanı olarak seçildi. Nazif Akpınar Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterlik, Sedat Turhan Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Bülent Ayger ise mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Açılışı Birol K. Yiğitcan’ın yaptığı Genel Kurul’da, Esen Harput oybirliğiyle divan başkanlığına seçildi. Birol K. Yiğitcan’ın bir önceki döneme ait faaliyet raporunu okumasının ardından, Bülent Ayger’in sunduğu mali rapor oya sunuldu. Mali raporun aklanması sonrası seçimlere geçildi. Tek adayın olduğu seçimde Sinan Öğün oybirliğiyle başkan seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından söz alan Öğün konuşmasına kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek başladı. Turkish Forum UK’in kuruluş ilkelerine bağlı kalarak çalışmaları bir adım daha ileri götüreceklerini söyleyen Sinan Öğün, yeni dönemde öncelik verilecek konuları kurumsallaşma, yeni üye kaydı, sosyal faaliyetlerin düzenli bir hale getirilmesi, delegasyona önem verilmesi ve çalışma gruplarının yeniden tesisi olarak sıraladı. Çalışma gruplarının yeniden tesisi ile üyelerin aktif hale getirileceğini, TFUK’un dinamik bir yapıya kavuşturulacağını söyleyen Öğün, diğer sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin daha da ileriye götürüleceğini kaydetti.