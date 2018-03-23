Matematik öğretmeni seks film yıldızı çıktı

2 gün ago
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İngiltere‘de yaşayan Avustralyalı Scott Sherwood isimli matematik öğretmeninin cinsel içerikli film oyuncusu olduğu öğrencileri tarafından ortaya çıkarıldı.

ÖĞRENCiLERİ FARK ETTİ

ABD‘de pek çok cinsel içerikli filmde oynayan matematik öğretmeni Sherwood’un ikinci mesleğini öğrencileri ortaya çıkardı. Öğrenciler matematik öğretmenlerinin uygunsuz fotoğraflarını dolaştırmaya başlayınca bütün okul olaydan haberdar oldu.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ DE VERMİŞ

Aaron Cage takma ismini kullanan öğretmenin aynı zamanda vücut geliştirmeci olduğu ve 2012 yılında bir ilköğretim okulunda 2 yıl boyunca beden eğitimi dersleri verdiği öğrenildi.

VELİLER ÖFKELİ

Velilerden biri, “14 yaşındaki yeğenim kıkırdayarak öğretmeninin cinsel içerikli filmini izliyor. Öfkeliyim.” derken benzer şikayetler sebebiyle öğretmenlik göreviinin askıya alındığı dedikodular ortaya çıktı.

Okul öğretmenin işinden alınıp alınmadığı ile ilgili sorulara cevap vermezken, Sherwood da çifte hayatı ile ilgili soruları yorumsuz bıraktı. (HABERLER.COM)

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