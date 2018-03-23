Kuzey Kıbrıs’ın maç programı belli oldu

3 gün ago
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Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası’nda Kuzey Kıbrıs (KKTC) Milli Takımı’nın maç programı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Milli Takımı, grup aşamasındaki üç maçını da Kuzey Londra’daki 3.000 kişilik Enfield Town FC’nin stadında oynayacak. Biletlet 10 pounddan satışa kondu. Bu ücretin dışında 1’er pound da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu için yardım parası alınacak. 18 yaşından küçükler için ise bilet fiyatı toplam 5.5 pound.

16 takımın dört grupta oynayacağı eleme turunda ilk iki sırayı alacak toplam 8 takım çeyrek finale kalacak. Eleme turları sonunda 2018 Conifa Dünya Kupası’nın sahibi belli olacak.

Grup maçlarını Enfield Town FC’nin stadında oynayacak Kuzey Kıbrıs Milli Takımı’nın da yer aldığı B grubunun maç programı şöyle:

31 Mayıs Perşembe

12.00 Abazya-Tibet

15.00 Kuzey Kıbrıs-Felvidek

2 Haziran Cumartesi

14.00 Abazya-Felvidek

17.00 Kuzey Kıbrıs-Tibet

3 Haziran Pazar

15.00 Abazya-Kuzey Kıbrıs

15.00 Felvidek-Tibet (TBC Stadium)

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