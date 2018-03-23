İTSEB Tıp Bayramını İngiliz Parlamentosu’nda kutladı 

İNGİLTERE Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (İTSEB) 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle İngiliz Parlamentosu’nda panel düzenledi.

15 Mart Perşembe günü iki farklı oturumdan oluşan panelin ev sahipliğini South East Cornwall Milletvekili Sheryll Murray ile Hendon Milletvekili Dr Matthew Offord üstlendi.

Doktorların yanı sıra politikacılar, sivil toplum kurumu temsilcileri ve işadamlarının da katıldığı panelin ilk oturumuna Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve Muavin Konsolos Mert Sav da katıldı.

Panel öncesi bir selamlama konuşması yapan İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ, yaptı. Dr. Demirbağ panelin konusundan ve İTSEB olarak gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerden kısaca bahsetti.

Demirbağ’ın ardından söz alan Başkonsolos Çınar Ergin, İTSEB çalışmalarından övgü ile söz ederek, başarılar diledi.

Panelde Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Özyılkan, Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Selahattin Özmen, NHS’ten Dr. Zeki Ateşli, Şişli Etfal Hastanesinden Doç. Dr. Evrim Özmen, Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Levent Kuey, Swissmed Ağız Sağlığından Dt. Pertev Kökdemir ve NHS’ten Dr. Mahmut Doğramacı sunumlar yaptı.