İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, Ada’ya geri döner mi?

\r\n\r\nKUZEY K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti\u2019nde se\u00e7imlerin ard\u0131ndan \u00f6nemli isimler g\u00f6reve getirildi. Bunlardan birisi de yeni D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Kudret \u00d6zersay oldu. \u00d6zersay ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00f6zellikle B\u00fcy\u00fck Britanya\u2019da bulunan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrkleri de kapsayacak yeni bir proje fikrinin haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki Haziran ay\u0131nda bunu a\u00e7\u0131klayacaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n\u00d6zersay a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u201cBu d\u00f6nemde hepimizin \u015funu akl\u0131nda tutmas\u0131nda yarar var, insanlar\u0131m\u0131z\u0131n, yurtd\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin gittikleri g\u00fcnden itibaren ak\u0131llar\u0131 K\u0131br\u0131s\u2019tad\u0131r. T\u00fcm\u00fcn\u00fcn d\u00f6nme arzusunda oldu\u011funu s\u00f6yleyemem ama hepsinde \u00fclke \u00f6zlemi vard\u0131r. O insanlar keyfinden de\u011fil, ya\u015fad\u0131klar\u0131 baz\u0131 zorluklardan dolay\u0131 \u00fclkelerinden ayr\u0131lmak zorunda kalm\u0131\u015flard\u0131r. Bu karde\u015flerimiz bazen \u00fclkede olup biteni bizden daha \u00e7ok takip etmektedir. Bu konuda bir politika geli\u015ftirebilmek i\u00e7in h\u00fck\u00fcmet olarak biz, ba\u015fka konularda da oldu\u011fu gibi rakamlara ve verilere ihtiya\u00e7 oldu\u011funun fark\u0131nda olarak bir \u00e7al\u0131\u015fma yapmaya ba\u015flad\u0131k.\u201d dedi.\r\n\r\nBiz de Londra Gazete olarak bu konuyla ilgili Londra\u2019da ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklere \u2018hangi ko\u015fullarda K\u0131br\u0131s\u2019a geri d\u00f6nebileceklerini veya yat\u0131r\u0131m yapabileceklerini\u2019 sorduk. Birbirinden ilgin\u00e7 yorum ve cevaplar ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z r\u00f6portaj\u0131m\u0131z\u0131n en ilgi \u00e7eken cevaplar\u0131 da hi\u00e7 \u015f\u00fcphesiz ki K\u0131br\u0131s\u2019\u0131 b\u0131rak\u0131p \u0130ngiltere\u2019ye \u00e7al\u0131\u015fmaya gelen gen\u00e7lerimizden geldi.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nHasan Gazi\r\n\r\nYeni h\u00fck\u00fcmetimizin alm\u0131\u015f oldu\u011fu bu karar sevindirici ve biraz da ge\u00e7 kal\u0131nm\u0131\u015f bir karar. Umar\u0131z bu a\u00e7\u0131l\u0131mlar yap\u0131lmadan bizim de g\u00f6r\u00fc\u015flerimiz al\u0131n\u0131r. Burada ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 i\u015f insanlar\u0131 olarak b\u00fcrokrasiden ar\u0131nm\u0131\u015f daha iyi bir ortam ve e\u015fit \u015fartlar yarat\u0131l\u0131rsa KKTC\u2019ye daha fazla yat\u0131r\u0131m yapacak insan\u0131m\u0131z oldu\u011funa inan\u0131yorum. Nas\u0131l burada ba\u015far\u0131l\u0131 olduysak oradaki insanlar\u0131m\u0131zla i\u015f birli\u011fi yap\u0131p \u00fclkemizin kalk\u0131nmas\u0131na katk\u0131 koyabiliriz. Ekonomimizin b\u00fcy\u00fcmesine, yeni i\u015f imkanlar\u0131 yarat\u0131lmas\u0131na, insanlar\u0131m\u0131z\u0131n K\u0131br\u0131s\u2019tan g\u00f6\u00e7 edip ba\u015fka \u00fclkelerde i\u015f aramas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilecektir. H\u00fck\u00fcmetimizin bu konuda atabilece\u011fi ilk ad\u0131m oradaki i\u015f ve di\u011fer konulardaki ihaleleri \u0130ngiltere\u2019de yay\u0131mlanan gazetelerde de ilan ederek bizleri haberdar etmeleri olabilir.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nAltan Kemal\r\n\r\n\u0130yi ve ge\u00e7 kal\u0131nm\u0131\u015f bir karar. Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin somut varl\u0131\u011f\u0131 ve mali g\u00fcc\u00fcn\u00fcn KKTC y\u00f6netimi taraf\u0131ndan g\u00f6z ard\u0131 edilmemesi her iki taraf i\u00e7in olumlu sonu\u00e7lar do\u011furacak. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcven ortam\u0131n\u0131n yeniden in\u015fa edilmesi gerekiyor zira buradan KKTC\u2019ye gidip yat\u0131r\u0131m yapmak isteyen fakat b\u00fcrokrasiye tak\u0131l\u0131p geri d\u00f6nen pek \u00e7ok i\u015f insan\u0131 oldu\u011funun fark\u0131nday\u0131z. Bu gibi sorunlar\u0131n yeniden ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in gerekli d\u00fczenlemeleri KKTC y\u00f6netimi taraf\u0131ndan yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 umuyoruz. \u00d6zetle, KKTC yeni y\u00f6netiminin yurtd\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlamas\u0131 ve k\u00f6pr\u00fc mahiyetinde projelere imza atmak istemesini olumlu buluyorum.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nOsman Bal\u0131k\u00e7\u0131o\u011flu\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019den tekrar memleketlerine yani K\u0131br\u0131s\u2019a insanlar\u0131m\u0131z\u0131n geri d\u00f6nmesini sa\u011flamak i\u00e7in yap\u0131lmas\u0131 gereken \u00e7ok \u015fey oldu\u011funa inan\u0131yorum. Buradan d\u00f6necek insanlar bir\u00e7ok zorluklar ya\u015f\u0131yor. Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda \u00f6rne\u011fin askerlik var. Buradan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 g\u00f6t\u00fcrmek istiyorlar orada askerlik sorunu var. Bana kal\u0131rsa \u00f6ncelikle buna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunmal\u0131. Daha sonra mesela buradan arac\u0131n\u0131 g\u00f6t\u00fcrmek istese bir s\u00fcr\u00fc g\u00fcmr\u00fck vergisi \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor. Baz\u0131 \u00f6ncelikler tan\u0131malar\u0131 laz\u0131m. B\u00fcrokraside ya\u015fat\u0131lan zorluklar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Gazete basmalar, dama \u00e7\u0131kmalar; bunlar \u00e7ekmiyor insanlar\u0131. Bunlar\u0131n bence art\u0131k bitmesi gerekiyor. Benim her zaman g\u00f6nl\u00fcm K\u0131br\u0131s\u2019ta ya\u015famaktan yana. Ama art\u0131k \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z, torunlar\u0131m\u0131z hep burada. Sadece bizim istememiz ile olmuyor. Sanat konusuna gelince K\u0131br\u0131s\u2019ta 30 y\u0131l \u00f6nce yanan bir tiyatro salonu var. Hala yerine yenisi yap\u0131lmad\u0131. Tiyatrolar mecburen \u00fcniversitelerin salonlar\u0131nda oynan\u0131yor. Di\u011fer bir konu da biz emekliyiz. \u0130ngiltere\u2019de devlet bize sa\u011fl\u0131k konusunda bir\u00e7ok \u00fccretsiz imkan sunuyor. Ama K\u0131br\u0131s\u2019a gitti\u011fimizde bu imkanlara sahip olam\u0131yoruz. Yani tepeden t\u0131rna\u011fa bir reform gerekiyor bence.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nAli H\u00fcseyin Alibeyo\u011flu\r\n\r\nK\u0131br\u0131s\u2019tan buraya geldi\u011fimizden beri \u00e7abalay\u0131p bir \u015feyler yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u00c7ok emek verdik. K\u0131br\u0131s\u2019ta bir evim vard\u0131. Buradaki evimi alabilmek i\u00e7in satt\u0131m. \u015e\u00fck\u00fcr onu da \u00f6dedik ve bitirdik. Ke\u015fke elimizde imkanlar olsa ve K\u0131br\u0131s\u2019a geri d\u00f6nebilsek. \u0130n\u015fallah \u00f6yle bir param\u0131z olurda orada ya\u015fayabilecek \u015fartlar\u0131m\u0131z olur. Ama dedi\u011fim gibi y\u0131llarca burada mortgage \u00f6dedik. Tabiri caizse Londra\u2019n\u0131n \u00e7ilesini \u00e7ektik. \u015eimdi geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde buradan daha iyi \u015fartlar\u0131n olmas\u0131 gerekiyor ki memleketimizde rahat\u00e7a ya\u015fayabilelim.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nEr\u00e7in Pa\u015fa Ter\u00fcn\r\n\r\nBence geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapmam\u0131z istiyorlarsa \u00f6ncelikle onlar 2.500 TL maa\u015f ile orada ge\u00e7inmeyi bir denesinler. \u0130nsanlar o zaman gaz\u0131, elektri\u011fi, suyu, vergiyi ve kiray\u0131 nas\u0131l \u00f6d\u00fcyor g\u00f6r\u00fcrler. Nas\u0131l bir \u015fey yapacaklar ki geri d\u00f6nelim yurdumuza? Buradaki standartlar\u0131m\u0131z\u0131 bize sa\u011flayabilecekler mi? Benim siyasilere hi\u00e7 inanc\u0131m kalmad\u0131. Kim gelse bir \u015feyler s\u00f6yl\u00fcyor. Askeri \u00fccret i\u00e7in de \u015f\u00f6yle olacak b\u00f6yle olacak dediler. G\u00fcl\u00fcn\u00e7 bir miktarla insanlara zam yapt\u0131lar. Kudret \u00d6zersay\u2019\u0131 tan\u0131yorum. Ba\u015far\u0131l\u0131 bir siyaset\u00e7i. Umar\u0131m bu konuda da kand\u0131r\u0131lmay\u0131z. 3 y\u0131ld\u0131r \u0130ngiltere\u2019de ya\u015f\u0131yorum. K\u0131br\u0131s\u2019ta \u00fcniversiteyi bitirdim. Askerli\u011fimi de yapt\u0131ktan sonra 4 ay i\u015fsiz kald\u0131m. Verilen vaatler, s\u00f6zler hi\u00e7 tutulmad\u0131. Sonunda bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f olarak buray\u0131 g\u00f6rd\u00fcm ve geldim. Burada mutluyum ve K\u0131br\u0131s\u2019a geri d\u00f6nmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Ama \u015funu s\u00f6ylemeliyim ki e\u011fer buradaki imkanlar\u0131 K\u0131br\u0131s\u2019ta da sa\u011flarlar ise sadece ben de\u011fil b\u00fct\u00fcn herkes \u00fclkesine d\u00f6ner. Gurbette olmak buralara gelmek hi\u00e7 kolay de\u011fil sonu\u00e7ta.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\n\u00d6mer Ahmet\r\n\r\nA\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 ben b\u00f6yle bir projenin yap\u0131labilece\u011fine ve ba\u015far\u0131ya ula\u015faca\u011f\u0131na inanm\u0131yorum. Neden diye soracak olursan\u0131z bu Kudret \u00d6zersay veya bir ba\u015fkas\u0131yla ile ilgili de\u011fil. \u015eimdiye kadar \u00fclkedeki gen\u00e7ler i\u00e7in ne yap\u0131ld\u0131 ki \u015fimdi yurtd\u0131\u015f\u0131ndakilere y\u00f6neldiler. Ka\u00e7 tane arkada\u015f\u0131m var K\u0131br\u0131s\u2019ta ne bir u\u011fra\u015f ne bir i\u015fleri var. Kendimden \u00f6rnek de vermek isterim; d\u00f6vmeye a\u015f\u0131r\u0131 derecede ilgim var. D\u00f6vmelerim y\u00fcz\u00fcnden K\u0131br\u0131s\u2019ta i\u015f i\u00e7in hangi kap\u0131y\u0131 \u00e7ald\u0131ysam surat\u0131ma kapand\u0131. Ancak burada Londra\u2019da b\u00f6yle de\u011fil. \u0130nsanlar\u0131n giyim tarzlar\u0131, d\u00f6vmeleri, sa\u00e7 stilleri i\u015fveren i\u00e7in \u00f6nemli de\u011fil. Otob\u00fcs \u015fof\u00f6rlerinin bile kolu d\u00f6vmeyle kapl\u0131, sa\u00e7lar\u0131 uzun. Kimse onlara farkl\u0131 bir g\u00f6zle bakm\u0131yor. Bu y\u00fczden K\u0131br\u0131s\u2019ta yap\u0131lmas\u0131 gereken \u00e7ok \u015fey var. \u00d6nce bu zihniyetin de\u011fi\u015fmesi gerekiyor. \u00d6zg\u00fcrl\u00fcklerin k\u0131s\u0131tlanmamas\u0131 gerekiyor. \u0130nsanlara insan olduklar\u0131 i\u00e7in de\u011fer verilmesi gerekiyor. Bu sebeple \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok mutluyum.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nBu\u011fra Marasal\u0131\r\n\r\nK\u0131br\u0131s\u2019tan g\u00f6\u00e7 etmi\u015f bir gen\u00e7 olarak \u015fu ko\u015fullarda K\u0131br\u0131s\u2019a geri d\u00f6nmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u00dclkeden g\u00f6\u00e7 etme sebeplerimden biri askerlik, K\u0131br\u0131s\u2019ta kal\u0131p hayat\u0131m\u0131n bir y\u0131l\u0131n\u0131 askerlik yapmakla harcamak istemedim. Askerlik yapmak yerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131p emek koyup hayallerime ula\u015fmay\u0131 tercih ederim. Yapmak istedi\u011fim mesle\u011fin yeterince ciddiye al\u0131nmamas\u0131ndan dolay\u0131 bu mesle\u011fi orada yapmak istemedim ve g\u00f6\u00e7 etmeyi tercih etmek zorunda kald\u0131m. Barista yani kahve pi\u015firme ustal\u0131\u011f\u0131 mesle\u011fini yapmak i\u00e7in gerekli kurslar\u0131n ve imkanlar\u0131n adada bulunmamas\u0131, bu alanda kendimi geli\u015ftirmem i\u00e7in imkans\u0131z k\u0131l\u0131yordu. Mesle\u011fimden kendimi geli\u015ftirip bir g\u00fcn i\u015f\u00e7i de\u011fil de i\u015fveren olma \u015fans\u0131m\u0131n \u0130ngiltere\u2019de daha y\u00fcksek oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmekteyim. G\u00f6\u00e7 etmemin di\u011fer sebebi ise ya\u015fam kalitesi ile beraber olanaklar\u0131n daha fazla olmas\u0131. Trafik, ula\u015f\u0131m, sa\u011fl\u0131k ve e\u011fitim imkanlar\u0131 bu olanaklar\u0131n birka\u00e7 tanesi. \u0130ngiltere\u2019de toplu ta\u015f\u0131ma ile \u00e7ok kolay ula\u015f\u0131m sa\u011flamak m\u00fcmk\u00fcn, oysa K\u0131br\u0131s\u2019ta sadece \u015fehirleraras\u0131 olan toplu ta\u015f\u0131ma burada resmen sokaktan soka\u011fa ger\u00e7ekle\u015fmekte. Sa\u011fl\u0131k ve e\u011fitim sistemini kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmaya gerek dahi yok.\r\n\r\n\u00a0\r\n\r\nBelk\u0131z Ta\u00e7soy\r\n\r\nLondra\u2019da do\u011fup ve b\u00fcy\u00fcyen bir K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk gen\u00e7 olarak K\u0131br\u0131s\u2019ta ya\u015famay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. K\u0131br\u0131s\u2019taki imkanlar k\u0131s\u0131tl\u0131 ve yetersiz. Oradaki e\u011fitim sistemini buras\u0131yla k\u0131yaslad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman buradaki e\u011fitim kalitesinin daha iyi oldu\u011funu g\u00f6rmekteyim. Ayn\u0131 \u015fekilde bu yetersizli\u011fi sa\u011fl\u0131k sisteminde ve ula\u015f\u0131mda da g\u00f6rmekteyim. Londra\u2019da i\u015f imkanlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan, gen\u00e7ler i\u00e7in daha geni\u015f ve iyi f\u0131rsatlar sunuluyor ve kazanc\u0131m\u0131z ile birlikte ya\u015fam \u015fartlar\u0131m\u0131z da \u0130ngiltere\u2019de daha y\u00fcksek. E\u011fer K\u0131br\u0131s ya\u015fanacak bir hale gelirse d\u00fc\u015f\u00fcncem belki de\u011fi\u015fir.