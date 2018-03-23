İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, Ada’ya geri döner mi?

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçimlerin ardından önemli isimler göreve getirildi. Bunlardan birisi de yeni Dışişleri Bakanı Kudret Özersay oldu. Özersay geçtiğimiz günlerde özellikle Büyük Britanya’da bulunan Kıbrıslı Türkleri de kapsayacak yeni bir proje fikrinin hazırlığının yaptıklarını ve önümüzdeki Haziran ayında bunu açıklayacaklarını belirtti.

Özersay açıklamasında “Bu dönemde hepimizin şunu aklında tutmasında yarar var, insanlarımızın, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gittikleri günden itibaren akılları Kıbrıs’tadır. Tümünün dönme arzusunda olduğunu söyleyemem ama hepsinde ülke özlemi vardır. O insanlar keyfinden değil, yaşadıkları bazı zorluklardan dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu kardeşlerimiz bazen ülkede olup biteni bizden daha çok takip etmektedir. Bu konuda bir politika geliştirebilmek için hükümet olarak biz, başka konularda da olduğu gibi rakamlara ve verilere ihtiyaç olduğunun farkında olarak bir çalışma yapmaya başladık.” dedi.

Biz de Londra Gazete olarak bu konuyla ilgili Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklere ‘hangi koşullarda Kıbrıs’a geri dönebileceklerini veya yatırım yapabileceklerini’ sorduk. Birbirinden ilginç yorum ve cevaplar aldığımız röportajımızın en ilgi çeken cevapları da hiç şüphesiz ki Kıbrıs’ı bırakıp İngiltere’ye çalışmaya gelen gençlerimizden geldi.

Hasan Gazi

Yeni hükümetimizin almış olduğu bu karar sevindirici ve biraz da geç kalınmış bir karar. Umarız bu açılımlar yapılmadan bizim de görüşlerimiz alınır. Burada yaşayan Kıbrıslı iş insanları olarak bürokrasiden arınmış daha iyi bir ortam ve eşit şartlar yaratılırsa KKTC’ye daha fazla yatırım yapacak insanımız olduğuna inanıyorum. Nasıl burada başarılı olduysak oradaki insanlarımızla iş birliği yapıp ülkemizin kalkınmasına katkı koyabiliriz. Ekonomimizin büyümesine, yeni iş imkanları yaratılmasına, insanlarımızın Kıbrıs’tan göç edip başka ülkelerde iş aramasının önüne geçilecektir. Hükümetimizin bu konuda atabileceği ilk adım oradaki iş ve diğer konulardaki ihaleleri İngiltere’de yayımlanan gazetelerde de ilan ederek bizleri haberdar etmeleri olabilir.

Altan Kemal

İyi ve geç kalınmış bir karar. Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin somut varlığı ve mali gücünün KKTC yönetimi tarafından göz ardı edilmemesi her iki taraf için olumlu sonuçlar doğuracak. Karşılıklı güven ortamının yeniden inşa edilmesi gerekiyor zira buradan KKTC’ye gidip yatırım yapmak isteyen fakat bürokrasiye takılıp geri dönen pek çok iş insanı olduğunun farkındayız. Bu gibi sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri KKTC yönetimi tarafından yapılacağını umuyoruz. Özetle, KKTC yeni yönetiminin yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin varlığını hatırlaması ve köprü mahiyetinde projelere imza atmak istemesini olumlu buluyorum.

Osman Balıkçıoğlu

İngiltere’den tekrar memleketlerine yani Kıbrıs’a insanlarımızın geri dönmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Buradan dönecek insanlar birçok zorluklar yaşıyor. Bunların başında örneğin askerlik var. Buradan çocuklarını götürmek istiyorlar orada askerlik sorunu var. Bana kalırsa öncelikle buna bir çözüm bulunmalı. Daha sonra mesela buradan aracını götürmek istese bir sürü gümrük vergisi çıkarılıyor. Bazı öncelikler tanımaları lazım. Bürokraside yaşatılan zorlukların kaldırılması lazım. Gazete basmalar, dama çıkmalar; bunlar çekmiyor insanları. Bunların bence artık bitmesi gerekiyor. Benim her zaman gönlüm Kıbrıs’ta yaşamaktan yana. Ama artık çocuklarımız, torunlarımız hep burada. Sadece bizim istememiz ile olmuyor. Sanat konusuna gelince Kıbrıs’ta 30 yıl önce yanan bir tiyatro salonu var. Hala yerine yenisi yapılmadı. Tiyatrolar mecburen üniversitelerin salonlarında oynanıyor. Diğer bir konu da biz emekliyiz. İngiltere’de devlet bize sağlık konusunda birçok ücretsiz imkan sunuyor. Ama Kıbrıs’a gittiğimizde bu imkanlara sahip olamıyoruz. Yani tepeden tırnağa bir reform gerekiyor bence.

Ali Hüseyin Alibeyoğlu

Kıbrıs’tan buraya geldiğimizden beri çabalayıp bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok emek verdik. Kıbrıs’ta bir evim vardı. Buradaki evimi alabilmek için sattım. Şükür onu da ödedik ve bitirdik. Keşke elimizde imkanlar olsa ve Kıbrıs’a geri dönebilsek. İnşallah öyle bir paramız olurda orada yaşayabilecek şartlarımız olur. Ama dediğim gibi yıllarca burada mortgage ödedik. Tabiri caizse Londra’nın çilesini çektik. Şimdi geri döndüğümüzde buradan daha iyi şartların olması gerekiyor ki memleketimizde rahatça yaşayabilelim.

Erçin Paşa Terün

Bence geri dönüş yapmamız istiyorlarsa öncelikle onlar 2.500 TL maaş ile orada geçinmeyi bir denesinler. İnsanlar o zaman gazı, elektriği, suyu, vergiyi ve kirayı nasıl ödüyor görürler. Nasıl bir şey yapacaklar ki geri dönelim yurdumuza? Buradaki standartlarımızı bize sağlayabilecekler mi? Benim siyasilere hiç inancım kalmadı. Kim gelse bir şeyler söylüyor. Askeri ücret için de şöyle olacak böyle olacak dediler. Gülünç bir miktarla insanlara zam yaptılar. Kudret Özersay’ı tanıyorum. Başarılı bir siyasetçi. Umarım bu konuda da kandırılmayız. 3 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Kıbrıs’ta üniversiteyi bitirdim. Askerliğimi de yaptıktan sonra 4 ay işsiz kaldım. Verilen vaatler, sözler hiç tutulmadı. Sonunda bir çıkış olarak burayı gördüm ve geldim. Burada mutluyum ve Kıbrıs’a geri dönmeyi düşünmüyorum. Ama şunu söylemeliyim ki eğer buradaki imkanları Kıbrıs’ta da sağlarlar ise sadece ben değil bütün herkes ülkesine döner. Gurbette olmak buralara gelmek hiç kolay değil sonuçta.

Ömer Ahmet

Açıkçası ben böyle bir projenin yapılabileceğine ve başarıya ulaşacağına inanmıyorum. Neden diye soracak olursanız bu Kudret Özersay veya bir başkasıyla ile ilgili değil. Şimdiye kadar ülkedeki gençler için ne yapıldı ki şimdi yurtdışındakilere yöneldiler. Kaç tane arkadaşım var Kıbrıs’ta ne bir uğraş ne bir işleri var. Kendimden örnek de vermek isterim; dövmeye aşırı derecede ilgim var. Dövmelerim yüzünden Kıbrıs’ta iş için hangi kapıyı çaldıysam suratıma kapandı. Ancak burada Londra’da böyle değil. İnsanların giyim tarzları, dövmeleri, saç stilleri işveren için önemli değil. Otobüs şoförlerinin bile kolu dövmeyle kaplı, saçları uzun. Kimse onlara farklı bir gözle bakmıyor. Bu yüzden Kıbrıs’ta yapılması gereken çok şey var. Önce bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Özgürlüklerin kısıtlanmaması gerekiyor. İnsanlara insan oldukları için değer verilmesi gerekiyor. Bu sebeple İngiltere’de yaşadığım için çok mutluyum.

Buğra Marasalı

Kıbrıs’tan göç etmiş bir genç olarak şu koşullarda Kıbrıs’a geri dönmeyi düşünmüyorum. Ülkeden göç etme sebeplerimden biri askerlik, Kıbrıs’ta kalıp hayatımın bir yılını askerlik yapmakla harcamak istemedim. Askerlik yapmak yerine çalışıp emek koyup hayallerime ulaşmayı tercih ederim. Yapmak istediğim mesleğin yeterince ciddiye alınmamasından dolayı bu mesleği orada yapmak istemedim ve göç etmeyi tercih etmek zorunda kaldım. Barista yani kahve pişirme ustalığı mesleğini yapmak için gerekli kursların ve imkanların adada bulunmaması, bu alanda kendimi geliştirmem için imkansız kılıyordu. Mesleğimden kendimi geliştirip bir gün işçi değil de işveren olma şansımın İngiltere’de daha yüksek olduğunu düşünmekteyim. Göç etmemin diğer sebebi ise yaşam kalitesi ile beraber olanakların daha fazla olması. Trafik, ulaşım, sağlık ve eğitim imkanları bu olanakların birkaç tanesi. İngiltere’de toplu taşıma ile çok kolay ulaşım sağlamak mümkün, oysa Kıbrıs’ta sadece şehirlerarası olan toplu taşıma burada resmen sokaktan sokağa gerçekleşmekte. Sağlık ve eğitim sistemini karşılaştırmaya gerek dahi yok.

Belkız Taçsoy

Londra’da doğup ve büyüyen bir Kıbrıslı Türk genç olarak Kıbrıs’ta yaşamayı düşünmüyorum. Kıbrıs’taki imkanlar kısıtlı ve yetersiz. Oradaki eğitim sistemini burasıyla kıyasladığımız zaman buradaki eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu görmekteyim. Aynı şekilde bu yetersizliği sağlık sisteminde ve ulaşımda da görmekteyim. Londra’da iş imkanları açısından, gençler için daha geniş ve iyi fırsatlar sunuluyor ve kazancımız ile birlikte yaşam şartlarımız da İngiltere’de daha yüksek. Eğer Kıbrıs yaşanacak bir hale gelirse düşüncem belki değişir.