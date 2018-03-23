Hastaya ‘seks yapmak istiyorum’ dedi

\r\n\r\n\r\n\r\nHastanedeki skandal olay, radyoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan erke\u011fin kad\u0131n hastan\u0131n g\u00f6\u011fs\u00fcne dokunmas\u0131yla ba\u015flad\u0131. Olay\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 sonras\u0131 tacizci \u00fclkeden ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere, bir hastanedeki g\u00f6revli ile hasta aras\u0131nda ya\u015fananlar\u0131 konu\u015fuyor. Radyoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan erkek, kad\u0131n hastan\u0131n g\u00f6\u011fs\u00fcne dokundu ve ba\u011f\u0131rsak testi s\u0131ras\u0131nda "Bir \u0130ngiliz k\u0131zla seks yapmak istiyorum" dedi.\r\n\r\nSussex'teki Eastbourne District Hospital'da meydana gelen olay\u0131n ard\u0131ndan William Santos isimli \u00e7al\u0131\u015fan 12 ay uzakla\u015ft\u0131rma cezas\u0131 ald\u0131 ve \u0130ngiltere'den ka\u00e7t\u0131. Santos, skandal\u0131n duyulmas\u0131 \u00fczerine Facebook hesab\u0131 \u00fczerinden de bir \u00f6z\u00fcr a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. (MYNET.COM)