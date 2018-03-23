Cem Uzan, fotoğraf için 200 bin sterlin ödemiş

3 gün ago
0 9 Less than a minute

 

İngilterePrens Charles‘ın para karşılığı milyarderlerle çekildiği fotoğrafları konuşuyor.

CEM UZAN 200 BİN STERLİN ÖDEMİŞ

Daily Mail‘de yer alan habere göre bu milyarderlerin içerisinde Cem Uzan‘da bulunuyor. Haberde, Cem Uzan’ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığı iddia edildi. 2000 yılının haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan’ın 200 bin sterlin ödediği fotoğraftan memnun kaldığı belirtildi.

 ‘SATILIK PRENS’ BAŞLIĞIYLA VERDİLER

‘Satılık prens’ başlığıyla verilen haberde, Uzan’ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles’ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi. Uzan’ın hareketini ‘iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya’ olarak değerlendiren gazete, Uzan’ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

ALDIĞI HAPİS CEZALARI HATIRLATILDI

Haberde Uzan’ın sonraki dönemlerde dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle İngiltere ve ABD’de hapis cezaları aldığının altı çizildi. (HABERLER.COM)

Show More

Related Articles

9 saat ago
3

Hackney police officers fire at man 13 times

22 saat ago
2

Egeli mothers meet for Women and Mother’s Day

1 gün ago
31

Ünlü oyuncu ‘Cinsel ilişkiden korkuyor’

1 gün ago
5

MFÖ yeni şarkılarıyla Londralıları büyüledi

Bir Cevap Yazın

WordPress spam blocked by CleanTalk.
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker