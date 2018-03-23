Cem Uzan, fotoğraf için 200 bin sterlin ödemiş

\r\n\r\n \r\n\r\n\u0130ngiltere,\u00a0Prens Charles'\u0131n para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 milyarderlerle \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraflar\u0131 konu\u015fuyor.\r\nCEM UZAN\u00a0200 B\u0130N STERL\u0130N \u00d6DEM\u0130\u015e\r\nDaily Mail'de yer alan habere g\u00f6re bu milyarderlerin i\u00e7erisinde\u00a0Cem Uzan'da bulunuyor. Haberde, Cem Uzan'\u0131n o d\u00f6nemki e\u015fi Alara Ko\u00e7ibey ile birlikte, Prens Charles ve e\u015fi Camillia ile foto\u011fraf \u00e7ektirebilmek i\u00e7in kraliyet vak\u0131flar\u0131na 200 bin sterlin ba\u011f\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. 2000 y\u0131l\u0131n\u0131n haziran ay\u0131ndaki yeme\u011fe kat\u0131lan Cem Uzan'\u0131n 200 bin sterlin \u00f6dedi\u011fi foto\u011fraftan memnun kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\u00a0'SATILIK PRENS' BA\u015eLI\u011eIYLA VERD\u0130LER\r\n'Sat\u0131l\u0131k prens' ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla verilen haberde, Uzan'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla, e\u015finin yemekte Prens Charles'\u0131n yan\u0131ndaki koltu\u011fa oturmas\u0131n\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi. Uzan'\u0131n hareketini 'iyi planlanm\u0131\u015f uzun s\u00fcreli bir kampanya' olarak de\u011ferlendiren gazete, Uzan'\u0131n \u00f6deme ve foto\u011fraf i\u00e7in PR dan\u0131\u015fmanl\u0131k \u015firketi Bell Pottinger ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nALDI\u011eI HAP\u0130S CEZALARI HATIRLATILDI\r\nHaberde Uzan'\u0131n sonraki d\u00f6nemlerde doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ba\u011flant\u0131l\u0131 su\u00e7lar nedeniyle \u0130ngiltere ve ABD'de hapis cezalar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izildi. (HABERLER.COM)