Ankara Antlaşmalılar desteğinizi bekliyor

Ankara Antlaşmalılara 16 Mart tarihinde Home Office tarafından yapılan açıklamada süresiz oturumların (ILR) verilmeyeceğini duyurması bir anda Ankara Antlaşmalıların çifte vatandaşlık hayallerini suya düşürmüştü. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren binlerce kişi bunu Parlamento’ya taşımaya karar verdi ve bununla ilgili olarak bir kampanya başlatıldı.

Gönül Gülce Karaarslan isimli kişi tarafından başlatılan imza kampanyası (petition) tüm halkın oylaması için Parlamento sitesinde oylamaya açıldı. Parlamento’dan kampanya ile ilgili iznin çıkmasının ardından çok kısa süre içerisinde yüzlerce oy ve imza almayı başaran kampanya, 22 Eylül 2018’e kadar oylanabilecek.

Evlerini, işlerini, ailelerini ve ülkelerini bırakıp Birleşik Krallık topraklarında yaşamaya başlayan binlerce insanın, kendilerine daha önce verilen imkanların ellerinden alınıyor olmasına haklı tepkilerini, Parlamento’ya taşımayı hedefleyen bu kampanyayı, sadece UK vatandaşları ve İngiltere’de yaşayanlar imzalayabiliyor.

Oy sayısının 10.000’i bulması durumunda hükümet konuyla ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalacak. Oy sayısı eğer ki 100.000 olursa, Ankara Antlaşmalıların yaşadığı bu sorun Parlamento da görüşülecek.

Eğer siz de bu kampanya ya destek vermek istiyorsanız aşağıdaki linkten imzanızı atarak destek olabilirsiniz.

https://petition.parliament.uk/petitions/215370