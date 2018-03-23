Adriana Lima o haberlere isyan etti

ADRIANA Lima, Türkiye’de basın organlarında yer alan “eski sevgilisiyle buluştu” haberlerine isyan etti. Lima sosyal medya hesabından “Evet ‘aşkım Metin’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşan Lima, New York’taki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen tenisçi Miltiadis Kastanis’i ağırlamıştı.

Lima, Kastanis’in gay olduğunu açıklayarak, “ailesinin bir parçası” olduğunu dile getirdi. Türkiye’de çıkan haberlere de isyan eden Lima, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Instagram’ı gerçeğin bir platformu olarak kullanmak için buraya geldim. Yukarıda yazılan Türkçe ifadeleri anlamasam da benim ve sadakatle bağlı olduğum ‘aşkım Metin’ hakkında söylentiler dolaşıyor. Evet ‘aşkım Metin’ diyorum. Diğer gördüğünüz adam ise gay arkadaşım Miltiadis Kastanis. Evet ‘gay arkadaşım’ dedim ve ailemin bir parçası. Türkiye’ye aşık olma nedenim ise bu ülkeden ve insanlarından hissettiğim büyük sevgi. Bu nedenle benim ve Metin’in özel hayatına saygı gösterin ve lütfen yalan haber yaratmayı kesin.”